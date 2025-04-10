200 مشارك في سباق «إرادة» للدراجات الهوائية

بمشاركة واسعة تجاوزت الـ 200 متسابق من مختلف الأعمار والفئات، نظم مركز إرادة للعلاج والتأهيل، سباق «إرادة» للدراجات الهوائية، تحت شعار «معاً ضد الوصمة المجتمعية لمرض الإدمان».

وانقسم السباق إلى فئتين رئيستين، الأولى لمسافة 100 كيلومتر، والثانية لمسافة 50 كيلومتراً، وشهد تفاعلاً لافتاً من الحضور والمشاركين، الذين عبّروا عن دعمهم للمتعافين من الإدمان، ورسالة السباق الإنسانية.

وعبّر عبد الرزاق أميري المدير التنفيذي لمركز إرادة للعلاج والتأهيل، عن امتنانه للمشاركين، قائلاً: «أتقدم بجزيل الشكر لكل من شارك في هذا الحدث الملهم، فكل دراجة قطعت هذا الطريق، كانت تحمل معها رسالة أمل وتضامن. هدفنا اليوم هو دعم المتعافين من مرض الإدمان، وكسر حاجز الخوف، والوصمة التي تلاحقهم، ونحن نؤمن أن المجتمع المتكاتف هو حجر الأساس في رحلة التعافي».

وأضاف: «نحن فخورون بأن نكون جزءاً من هذا الحراك الإنساني، وسنواصل العمل من أجل مجتمع أكثر وعياً وتفهماً وتقبلاً».

كما شدّد المنظمون على أن مثل هذه الفعاليات تسهم في توعية الجمهور، وتعزّز من حضور القضايا النفسية والصحية في الفضاء العام، وتفتح المجال لمزيد من المبادرات التي تدمج الرياضة بالرسائل الاجتماعية النبيلة.

من الجدير بالذكر، أن سباق «إرادة» يندرج ضمن سلسلة من الأنشطة التوعوية، التي تُعقد بشكل دوري، بهدف رفع مستوى الوعي المجتمعي، وتعزيز قيم الدعم والتقبل والتكافل المجتمعي.