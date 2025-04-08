"الإمارات للدراجات" يحل ثانياً في سباق بتزوليا باسك كونتري

حقق فريق الإمارات - إكس آر جي ، بداية قوية في سباق إيتزوليا باسك كونتري مساء أمس، حيث انتزع جواو ألميدا المركز الثاني في المرحلة الأولى من سباق الزمن الفردي الافتتاحي، الممتدة من فيتوريا - غاستيز إلى باسكونيا - ألافيس.

وسجل دراج فريق الإمارات البالغ من العمر 26 عامًا، زمنًا قدره 18 دقيقة و37 ثانية و82 ميلي ثانية، متأخرًا بفارق أقل من نصف ثانية عن الفائز بالمرحلة ماكسيميليان شاخمان من فريق “سودال كويك - ستيب”.وكان مسار المرحلة الأولى قصيرا بطول 16.5 كم فقط، مما أدى إلى فارق زمني ضئيل بين المتسابقين ، فيما تضمن المسار صعودًا قصيرًا في منطقة أرتسوبياجا، تلاه جزء مسطح نحو خط النهاية في باسكونيا-ألافيس ، مع رياح خلفية دفعت المتسابقين بطول المسار.

وسجل ألميدا وقتًا أسرع في النصف الثاني من المسار، حيث أظهر أداءً مميزًا واقترب بشكل كبير من شاخمان، لينهي المرحلة في المركز الثاني.وتعتبر تلك البداية تمهيدًا جيدا لدراج الطرق الصاعدة البرتغالي جواو ألميدا لبقية أيام السباق، حيث تنتظره العديد من المراحل الجبلية حتى نهاية السباق يوم السبت المقبل.وأعرب ألميدا عن سعادته بالنتيجة التي حققها والأداء الجيد الذي قدمه، لافتا إلى أنه بذل كل ما في وسعه حتى خط النهاية.

وبجانب ألميدا، تمكن فريق الإمارات-إكس آر جي من وضع 3 من دراجيه في المراكز العشرين الأولى من خلال إيزاك ديل تورو، وفيليكس غروشارتن، ومارك سولير. وبدأ فريق الإمارات، سباق إيتزوليا باسك كونتري، بتشكيلة قوية ضمت مجموعة من المواهب المميزة، حيث انضم كل من ألميدا وديل تورو وسولير وغروشارتنر إلى السباق الممتد لستة أيام في سباقات مرحلة طواف العالم ، إلى جانب إيجور أرييتا، وبراندون ماكنولتي، وفيغارد ستاكه لانغن.