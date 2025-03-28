«عربي الدراجات» يستعرض أجندة بطولاته 17 أبريل المقبل

يستعرض الاتحاد العربي للدراجات، برئاسة الشيخ فيصل بن حميد القاسمي، خلال اجتماعه الدوري في إمارة الشارقة 17 أبريل المقبل، بحضور النواب، وجميع أعضاء مجلس إدارته، أجندة البطولات في العامين الحالي والمقبل، والرد على طلبات الاستضافة الواردة إلى الأمانة العامة من بعض الاتحادات العربية، وإطلاع الأعضاء على التحضيرات الجارية لموعد ومكان عقد الجمعية العمومية المقررة في النصف الثاني من العام الحالي، لدعم الاستقرار والتطور المستدام.

وأكد المستشار إسماعيل سالم الحوسني، الأمين العام للاتحاد، أن الاجتماع المقبل في الشارقة، يعد الأخير قبل عقد الجمعية العمومية، لبحث الاستعدادات الخاصة في هذا الصدد، والترشيحات الخاصة بعضوية مجلس الإدارة، واستعراض الإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية من الدورة الحالية.

وأشار إلى وجود عرضين لبطولات الطريق وذوي الإعاقة، من الاتحادين العراقي والجزائري، خاصة أن البطولتين تم ترحيلهما من العام الماضي، لظروف فنية، إضافة إلى عرضين لاستضافة البطولة الجبلية من تونس والجزائر.

وأضاف أن بطولة المضمار أمام خيارات عدة، إما إقامتها على مضمار زايد الدولي في الإمارات، أو تنظيمها في جمهورية مصر العربية، موضحاً أن الاتحاد العربي يحرص على تعزيز التعاون مع جميع الاتحادات العربية في جميع الأمور التطويرية، وفق استراتيجيات متكاملة، تهدف لتحقيق استدامة التطور في هذه اللعبة.