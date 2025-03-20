"الإمارات للدراجات" يحقق إنجازاً تاريخياً في سباق ميلانو تورينو

حقق إسحاق ديل تورو دراج فريق الإمارات إكس آر جي، فوزا مهما مساء أمس في الكيلومترات الأخيرة لسباق ميلانو- تورينو 2025.

وتمكن الدراج المكسيكي الشاب، البالغ من العمر 21 عامًا، من تقديم أداء استثنائي، وتحقيق أول فوز له في سباق اليوم الواحد، بعد أن لعب دورًا أساسيًا في دعم زميله خوان أيوسو للفوز بسباق تيرينو-أدرياتيكو مطلع الأسبوع الجاري.

وجاء الفوز بفضل العمل الجماعي لفريق الإمارات للدراجات الهوائية، حيث لعب كل دراج دورًا أساسيًا في تمهيد الطريق أمام ديل تورو لحسم المركز الأول لصالحه في المرحلة النهائية.

وبهذا الإنجاز دون ديل تورو اسمه كأول فائز في أقدم سباق كلاسيكي عالمي يحقق الانتصار على قمة سوبرجا منذ إعادة استخدام هذا المسار.

كما أصبح أول دراج من فريق الإمارات يحقق هذا الإنجاز، بعد أن احتل الفريق المراكز 2 و3 و4 في نسخة العام الماضي، وأول مكسيكي يحقق لقب هذا السباق الممتد لـ 149 عامًا.

وأعرب ديل تورو عن سعادته بهذا الفوز، الذي يعد أول انتصار له هذا العام، مشيرا إلى أن الفريق كله بذل مجهودًا كبيرًا لتحقيق هذا الفوز.

وبهذا الإنجاز سجل فريق الإمارات للدراجات الهوائية فوزه التاسع عشر في الموسم، ليؤكد مكانته الدولية المرموقة كأحد أقوى الفرق في عالم الدراجات.

جاءت نتائج سباق ميلانو- تورينو 2025 كالتالي :

1 - إسحاق ديل تورو (فريق الإمارات-XRG) 3:56:49 ساعات.

2 - بن توليت (فريق فيسما-ليز أ بايك) – بفارق ثانية واحدة .

3 - توبياس هالاند يوهانسن (فريق أونو-إكس برو سايكلينغ) – بفارق 9 ثوانٍ .

4 - آدم ييتس (فريق الإمارات-XRG) بفارق 24 ثانية .