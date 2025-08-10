إنجازات لافتة لفريق الإمارات للدراجات في طوافي بورغوس وبولونيا





واصل فريق الإمارات اكس ار جي للدراجات الهوائية، سلسلة انتصاراته المميزة في موسم 2025، بعد تألقه في طوافي بورغوس بإسبانيا وبولونيا بإيطاليا، محققاً نتائج بارزة عززت مكانته كأحد أقوى فرق العالم.

ففي طواف بورغوس توج الدراج المكسيكي إسحاق ديل تورو بطلاً للتصنيف العام بعد أداء ثابت طوال المراحل الخمس، ليحقق فوزه الثاني في سباقات المراحل هذا الموسم والتاسع له في 2025.

وجاء التتويج ليمنح فريق الإمارات انتصاره السبعين هذا العام، بعدما تفوق ديل تورو على أبرز منافسيه وحسم اللقب بفارق ثوانٍ عن أقرب الملاحقين.

أما في طواف بولونيا، فقد واصل الأمريكي براندون ماكنولتي تقدمه القوي في الترتيب العام، لينهي المرحلة السادسة في المركز الثاني بفارق ضئيل عن المتصدر، ويحتل وصافة الترتيب العام بفارق 7 ثوانٍ قبل الجولة الفردية الحاسمة.

كما برز زميلاه يان كريستن ورافال ماجكا بحضورهما ضمن المراكز الستة الأولى، حيث يحتل كريستن المركز الرابع وماجكا المركز السادس في الترتيب العام.