يوسف أميري: ذهبية دراجات آسيا دفعة للمستقبل وحلمي الأولمبياد

أعرب دراج المنتخب الوطني للشباب، يوسف أميري، عن سعادته الكبيرة بالتتويج بذهبية سباق المطاردة الفردية، وبرونزية سباق الإقصاء في البطولة الآسيوية للمضمار، التي أقيمت في ماليزيا، مؤكداً أن هذا الإنجاز جاء ثمرة عمل وجهد طويلين.

وقال أميري: «الشعور لا يوصف، كان نتاج تعب وجهد شهور طويلة من التدريب، ويوم السباق كنت مركّزاً بنسبة 100 %، وأعطيت كل ما عندي، عندما رأيت النتيجة وعلم الإمارات يرتفع، شعرت بفخر كبير، وهذه اللحظة زادت من إيماني بأن أي شيء ممكن تحقيقه بالإصرار والتعب».

وأشار إلى أن المنافسة كانت قوية في البطولة، خاصة أن السباقات كانت مكثفة، ما جعل التأقلم مع أجواء المضمار يمثل تحدياً كبيراً، خصوصاً مع السرعات العالية ومستوى اللاعبين القوي، وأضاف: «دخلت البطولة بثقة، وركزت على خطتي في كل سباق، والحمد لله تمكنت من تطبيق كل ما تدربت عليه، وخرجت بأفضل أداء ممكن».

وعن طموحاته المستقبلية، أكد أن هدفه القادم هو الاستمرار في التطور والمنافسة على أعلى المستويات العالمية، مشيراً إلى أن الوصول إلى بطولات العالم وتحقيق نتائج مميزة فيها، يمثل محطة مهمة في مسيرته، وقال:

«حلمي الأكبر هو التأهل للأولمبياد، وهذه الخطوة تحتاج إلى عمل مستمر، التزام، ودعم كبير، وأنا مستعد لمواجهة هذه التحديات».

كما أشاد أميري بالتطور الكبير الذي تشهده رياضة الدراجات الهوائية في الإمارات، مشيراً إلى أن الدولة تستثمر في هذه الرياضة بشكل واضح، من خلال تنظيم البطولات، وإقامة المعسكرات، وتوفير الدعم اللوجستي للرياضيين.

وأكد أنه حصل على دعم قوي من الاتحاد والنادي، بالإضافة إلى الأشخاص الذين آمنوا بقدراته، ما ساعده على تطوير نفسه والوصول إلى هذا المستوى.

وعن مصدر إلهامه في عالم الدراجات، قال إن قدوته هي أي دراج يعمل بجدية ولديه طموح بلا حدود، موضحاً:

«أرى قدوتي في الرياضيين الذين بدؤوا من الصفر ووصلوا إلى القمة بالجهد والانضباط، كل دراج لديه أسلوبه الخاص، وأنا أركز على تطوير نفسي بالطريقة التي تناسبني، دون مقارنة نفسي بأحد، لكني أستلهم من الذين سبقوني وحققوا إنجازات كبيرة».

وفي رسالة وجهها للشباب الإماراتي الطامح إلى خوض تجربة الاحتراف في رياضة الدراجات الهوائية، شدد على أهمية الصبر والمثابرة، مؤكداً أن الاحتراف لا يأتي بين ليلة وضحاها، بل يحتاج إلى التزام، عمل مستمر، وتضحيات، وقال:

«الأهم أن تؤمن بقدراتك، وتعمل على تطوير نفسك كل يوم، الرياضة في الإمارات تنمو بسرعة، والفرص متاحة، لكن النجاح يحتاج إلى جهد وانضباط، إذا كان لديك الشغف، فلا تدع شيئاً يوقفك، وثق بأن التعب الذي تبذله اليوم، سيؤتي ثماره في المستقبل».