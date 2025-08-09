اتحاد الدراجات يوزع الحقائب الإدارية وبوعصيبة رئيساً للجنة المنتخبات

أعلن اتحاد الدراجات، رسمياً، توزيع الحقائب الإدارية بين أعضاء مجلس الإدارة الجديد للدورة 2025 - 2028، في خطوة تهدف إلى تعزيز الأداء المؤسسي، وتنظيم العمل داخل الاتحاد. حيث تم تكليف رئيس مجلس الإدارة منصور بوعصيبة برئاسة لجنة المنتخبات الوطنية، وتكليف الدكتور ياسر الدوخي بمنصب نائب الرئيس ورئيس اللجنة المالية.

ويوسف محمد ميرزا بمنصب نائب ثانٍ للرئيس ورئيس اللجنة الفنية، وعمر محمد النقبي بمنصب أمين عام ورئيس لجنة الاستراتيجية، في حين تولت المهندسة خلود جمعة الظاهري منصب الأمين العام المساعد ورئيس اللجنة النسائية، كما كُلف مبارك أحمد بوعصيبة برئاسة لجنة الاستثمار والاتصال المؤسسي، في حين يشغل يحيي مطر المهيري منصب رئيس لجنة الحكام.

ويأتي هذا الإعلان عقب انتخاب مجلس الإدارة الجديد خلال اجتماع الجمعية العمومية الذي عقد في مقر نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، في 14 يوليو الماضي بحضور 14 نادياً من أصل 17 من الأندية الأعضاء.

وأسفر الاجتماع عن إعادة انتخاب منصور بوعصيبة رئيساً لمجلس الإدارة بالتزكية، وتعيين خلود جمعة الظاهري في المقعد النسائي بالطريقة نفسها، بالإضافة إلى اختيار أعضاء المجلس الذين يمثلون مختلف الأندية.

وتعكس عملية توزيع الحقائب الإدارية حرص الاتحاد على تعزيز التخصصية والكفاءة في جميع جوانب العمل الإداري والفني، لتحقيق المزيد من النجاحات لرياضة الدراجات محلياً وخارجياً.