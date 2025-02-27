منتخب الدراجات يختتم مشاركته في «آسيوية المضمار» بـ 3 ميداليات



أحرز يوسف أميري، لاعب المنتخب الوطني للدراجات الهوائية للشباب، ميداليتين؛ ذهبية وبرونزية، في ختام مشاركة المنتخب الوطني بالبطولة الآسيوية للمضمار المقامة حالياً في ماليزيا.

ونال أميري الميدالية الذهبية، أمس، في سباق المطاردة الفردية، في حين نال البرونزية أول من أمس في سباق الإقصاء، وكان اللاعب نفسه قد شارك في منافسات سباق السكراتش، ونال المركز الخامس في أول مشاركة له بالبطولة الآسيوية.

وكان محمد المطيوعي، لاعب المنتخب الوطني، قد أحرز الميدالية الفضية في منافسات المطاردة الفردية بالبطولة ذاتها، بعدما حل ثانياً خلف بطل العالم وآسيا الياباني كوباكي.

وأعربت المهندسة خلود الظاهري، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للدراجات الهوائية رئيس البعثة في ماليزيا، عن سعادتها بما تحقق من إنجاز قاري، مؤكدة أن المنتخب الوطني أصبح يضم نخبة من اللاعبين المحترفين، وعلى الرغم من انخفاض معدل أعمارهم إلا أن تألقهم المستمر وتميزهم في مختلف المشاركات يضعهم في أفضل مكانة بين نخبة الدراجين في القارة الآسيوية.

وأكدت أن هذا الإنجاز سيكون له دور كبير في دعم المنتخب الوطني خلال مشاركاته المقبلة، مدعماً أيضاً بما تحقق في البطولة الآسيوية للطريق التي أقيمت أخيراً في تايلاند.