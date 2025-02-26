ميدالية تاريخية لدراج «دبي لأصحاب الهمم»

ثمن نادي دبي لأصحاب الهمم الإنجاز الذي حققه أحمد البدواوي بطل منتخبنا والنادي في بطولة آسيا للدراجات «مضمار» بماليزيا، بحصوله على برونزية سباق المطاردة الفردية 4000 متر خلال مشاركته الأولى في هذا النوع من المنافسات وسط تواجد نخبة من الدراجين.

وأكد النادي أن اللاعب يسير على الطريق الصحيح وفق النهج المرسوم لتحقيق الغاية المبتغاة.

ووصف محمد المروي مدرب اللاعب، الميدالية البرونزية بالتاريخية لرياضة الدراجات لأصحاب الهمم على المضمار، معرباً عن سعادته بتألق البدواوي وسط النخبة في أكبر قارات العالم خلال ظهوره الأول في المضمار.

وقال: إن برونزية سباق المطاردة الفردية أول الغيث وتعد مؤشراً إيجابياً للمشاركات الخارجية المقبلة التي تستحوذ على قدر كبير من الأهمية أبرزها كأس ماليزيا للمضمار مايو المقبل، وبطولة العالم للمضمار في البرازيل أكتوبر المقبل.

وأعرب البطل عن سعادته ببرونزية آسيا، مبيناً أنه يطمح لتعزيز هذه المشاركة الإيجابية بحصد الألقاب وصولاً إلى ما يصبو إليه.

وأشار إلى صعوبة المنافسات في آسيا التي تجمع الدراجين الكبار، مبيناً أنه رفع استعداده لخوض تحدي مثل هذه الأحداث القارية المهمة التي تضاعف من مسؤوليته.