محمد المطيوعي يحقق فضية «الآسيوية» في مضمار ماليزيا





فاز الدراج الإماراتي محمد المطيوعي، بالمركز الثاني والميدالية الفضية في سباق المطاردة الفردية فئة تحت 23 سنة بالبطولة الآسيوية للمضمار المقامة في ماليزيا، ليضيف البطل الإماراتي إنجازاً آسيوياً جديداً بعد أن كان قد حصد ذهبية سباق فردي ضد الساعة في البطولة الآسيوية للطريق بتايلاند، ويكرر اللاعب الإنجاز نفسه الذي كان قد حققه العام الماضي والفوز بالميدالية نفسها ليأتي وصيفاً لبطل العالم وآسيا، الياباني كوباكي، الذي أحرز الميدالية الذهبية.

ويشارك المنتخب الوطني للدراجات في البطولة الآسيوية للمضمار في ماليزيا، بأربع لاعبين هم بجانب المطيوعي كل من: أحمد المنصوري، عبدالله الحمادي، يوسف آميري الذي حصد المركز الخامس في سباق السكراتش، بأول مشاركة له بالبطولة الآسيوية للمضمار، وتستمر البطولة حتى يوم 27 فبراير الجاري ويبحث فيها المنتخب عن إنجازات جديدة في تخصصات أخرى.

وأكدت المهندسة خلود الظاهري، عضو مجلس إدارة اتحاد الدراجات رئيسة البعثة الإماراتية في ماليزيا، سعادتها بالإنجاز الكبير الذي حققه محمد المطيوعي، الدراج الذهبي الذي حافظ على نفس أدائه وقوته وطموحه، في الحفاظ على ما وصل إليه الموسم الماضي، حيث حقق الميدالية الفضية أيضاً خلف بطل العالم الياباني كوباكي.

وقالت خلود الظاهري: البطل الياباني كوباكي، هو بطل العالم العام الماضي، وحرص على القدوم إلى محمد المطيوعي وتهنئته على المستوى الذي قدمه، وأكد أن المطيوعي ساعده شخصياً بقوته على تحطيم رقمه الشخصي، وهو ما لم يكن سيتحقق لولا قوة المطيوعي الذي كان قريباً من قوته، مشيداً أن هذا السباق سيكون من الذكريات الرائعة للبطل الياباني بمواجهة الدراج الإماراتي.