1700 متسابق في تحدي سبينس دبي 92 للدراجات الهوائية





احتفل تحدي سبينس دبي 92 للدراجات الهوائية بنسخته الخامسة عشرة في إكسبو سيتي دبي، بمشاركة 1700 متسابق في السباق الرئيسي إلى جانب أكثر من 3000 درّاج مسجل في مختلف التحديات التي أقيمت على مدار عطلة نهاية الأسبوع، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، وشهدت شوارع دبي خلال عطلة الأسبوع، انطلاق آلاف الدراجين من إكسبو سيتي دبي، وسط أجواء تنافسية استثنائية، كما شهد السباق التأهيلي لبطولة UCI جران فوندو العالمية 2025 مشاركة أكثر من 220 درّاجاً من فئة النخبة لمسافة 96.4 كيلومتراً، في فئة النخبة، حصل الثنائي فرانشيسكو لامون وماخابات أوموتزانوفا، على المركز الأول، حيث أنهيا السباق بأوقات قياسية بلغت 2:01:47 و2:01:49 على التوالي، متصدرين الترتيب العام ليحصد كل منهما جائزة نقدية بقيمة 10000 درهم من مجموع الجوائز البالغ 36000 درهم. وجاء في المركز الثاني كل من الثنائي ماكسيم أوريخوف بزمن قدره 2:01:47، وجاسبر فيركويل بزمن 2:01:47، بينما احتلت ابتسام زايد وأكفيلي جدراتيت المركز الثالث بفوارق زمنية بسيطة، حيث أنهيا السباق بزمن 2:01:49 و2:01:49 على التوالي.

أما منافسات الخمسة الكبار برعاية صيدليات أستر فقد اختتمت بأداء استثنائي، إذ شهدت فئة القميص الأصفر فوز كل من شون كاري وهيل باخوفين فون إخت في الجولة النهائية الكبرى، بعد أن أنهى كاري السباق في 2:01:49، وأكملت فون إخت مسافة 96.4 كيلومتراً بزمن قدره 2:02:26. وفي فئة المخضرمين، حقق كل من إيمانويل كاباناس وتانيا رودريغيز الفوز في فئتي الرجال والسيدات، مسجلين أوقاتاً مذهلة بلغت 2:01:49 و2:02:28 على التوالي.