خالد بن محمد يلتقي فريق الإمارات «إكس آر جي» في طواف الإمارات

شهد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، جانباً من منافسات المرحلة الثانية من طواف الإمارات 2025، السباق العالمي والوحيد في الشرق الأوسط، ضمن أجندة الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، ويقام في نسخته السابعة، والذي ينظِّمه مجلس أبوظبي الرياضي، بمشاركة 140 درّاجاً يمثّلون 20 فريقاً عالمياً.

وتابع سموّه، خلال الزيارة، أداء المشاركين في سباق ضد الساعة الفردي، الذي يُقام في جزيرة الحديريات لمسافة 12.2 كم، ويُعد من أكثر المراحل تحدياً، إذ يتطلب تركيزاً عالياً وقوة تحمّل كبيرة.

والتقى سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، خلال الزيارة، عدداً من الدرّاجين المشاركين من فريق الإمارات «إكس آر جي»، حيث تبادل معهم الأحاديث حول تجاربهم في السباق، واطّلع على التحضيرات والتجهيزات الخاصة بالفريق.

وأشار سموّه إلى أهمية هذه الفعالية في ترسيخ دور الرياضة كنمط حياة صحي بين أفراد المجتمع، وتعزيز ريادة إمارة أبوظبي كوجهة عالمية لاستضافة كبرى البطولات الدولية في رياضة الدراجات الهوائية.

وأشاد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان بالتنظيم المتميّز للحدث الرياضي العالمي، والجهود التي تبذلها مختلف الجهات المنظِّمة المعنية، لضمان نجاح الفعالية في جميع مراحلها، مؤكّداً سموّه أن هذا يعكس التقدُّم الكبير الذي شهدته رياضة الدراجات الهوائية في دولة الإمارات، من حيث البنى التحتية المتطورة، والمرافق الرياضية الحديثة، وشبكات المسارات الآمنة، واستقطاب المواهب والخبرات العالمية المتميّزة في هذا المجال.

واختتم سموّه الزيارة بجولة اطّلع خلالها على المرافق اللوجستية والبنى التحتية الخاصة بالسباق، حيث تفقّد التجهيزات الفنية والتقنية التي تضمن سير فعاليات السباق وفق أعلى المعايير العالمية المتبعة في هذا المجال.

رافق سموّه، خلال الزيارة، كلٌّ من معالي خلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية؛ ومعالي سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.

فوز

وضمن نتائج السباق، فاز الدراج البريطاني جوشوا تارلينج «21 عاماً»، دراج فريق إينوس جريناديرز، بمرحلة «تودو» المرحلة الثانية في طواف الإمارات 2025، وجاء تارلينج في صدارة المرحلة الثانية لسباق ضد الساعة الفردي، ليعتلى الدراج البريطاني صدارة الترتيب العام للطواف، ويحصل على القميص الأحمر برعاية الشركة العالمية القابضة بإجمالي زمن قدره 3 ساعات و44 دقيقة و29 ثانية، كما تصدر تارلينج تصنيف النقاط والدراجين الشباب، حيث حصل عقب نهاية المرحلة الثانية على القميص الأخضر برعاية مبادلة برصيد 20 نقطة، وكذلك القميص الأبيض برعاية نخيل لأفضل دراج شاب، بينما ظل الإيطالي مانويل تاروزي دراج فريق في إف جروب باردياني سي إس في – فيزاني مرتدياً القميص الأسود، برعاية الدار، كقائد لمرحلة السرعة المتوسطة.

كما أبقى فريق «الإمارات إكس آر جي» على حظوظه القوية في المنافسة على لقب النسخة السابعة من الطواف، بعد أن احتل السلوفيني تادي بوجاتشار وزميله في الفريق الأسترالي جاي فاين المركزين الثالث والرابع في المرحلة، بفارق 18 و21 ثانية عن تارلينج على الترتيب.

وكان بطل المرحلة الأولى، الإيطالي جوناثان ميلان دراج ليدل تريك آخر من دخل سباق ضد الساعة الفردي، لكنه لم يتمكن من الوصول للسرعة اللازمة لتسجيل أسرع زمن، لينهي السباق في المركز الـ 49، متأخراً بفارق دقيقة و13 ثانية، ويخسر القميص الأحمر لمصلحة تارلينج.

وتوّج الفائزين بالمرحلة الثانية، راشد عبدالكريم البلوشي، وكيل دائرة المالية، والمهندس عبدالله اليزيدي، الأمين العام لمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، وعارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، والنخيرة الخييلي، المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للدراجات، ويعقوب السعدي، مدير قنوات أبوظبي الرياضية، وميثاء عبدالله الهرمودي مدير أول مساعد في مبادلة، وفؤاد درويش، المدير العام، عضو مجلس إدارة بالمز الرياضية، ومهدي الزوالي، ممثل شركة الدار العقارية، وكان الدكتور أحمد عبدالله القبيسي، الأمين العام المساعد بالإنابة في مجلس أبوظبي الرياضي قد أعطى شارة انطلاق أول المتسابقين في المرحلة.

وستكون المرحلة الثالثة التي تقام، اليوم الأربعاء، واحدة من أهم وأطول مراحل الطواف، وتمثل أولى مرحلتين جبليتين، وهي مرحلة هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، لمسافة إجمالية تبلغ 181 كم، وتنطلق من رأس الخيمة، مروراً بالعديد من معالم الإمارة، ثم الاتجاه مباشرة للجزء الأخير والأصعب بتسلق قمة جبل جيس، حيث تبلغ مرحلة صعود جبل جيس نحو 20 كم، بنسبة صعود تقدر ما بين 5 - 7 %، وصولاً إلى 9 % قبل 2 كم على خط النهاية.