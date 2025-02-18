4 دراجين يمثلون الإمارات في "آسيوية المضمار" بماليزيا

يشارك المنتخب الوطني للدراجات الهوائية في البطولة الآسيوية للمضمار في ماليزيا ، والتي تنطلق يوم 23 فبراير الجاري وتستمر لمدة 4 أيام.ويضم تشكيل المنتخب الوطني في البطولة 4 دراجين هم أحمد المنصوري، ومحمد المطيوعي، وعبد الله الحمادي، ويوسف أميري،

فيما تترأس البعثة المهندسة خلود الظاهري عضو مجلس إدارة الاتحاد.ووصلت البعثة أمس إلى ماليزيا استعداد للمشاركة في البطولة، للبدء في وضع اللمسات الأخيرة للدخول في المنافسات بتركيز عالي ورغبة أكيدة في مواصلة مسيرة الإنجازات.

وكان المنتخب الوطني قد اختتم مشاركته مؤخرا في البطولة الآسيوية للطريق في تايلاند، وحقق ميداليتين " ذهبية وفضية" عن طريق محمد المطيوعي، وصفية الصايغ، فيما نال راشد البلوشي المركز الـ13 في الفردي العام، وذلك في أول مشاركة له مع المنتخب خارجيا، كما نال المركز السادس في سباق فردي ضد الساعة.