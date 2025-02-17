الدراج الإيطالي جوناثان ميلان يتألق في افتتاحية «طواف الإمارات 2025»



سجل الإيطالي جوناثان ميلان انتصاراً رائعاً بفوزه بالمرحلة الافتتاحية «محطة شمس للطاقة»، أولى مراحل النسخة السابعة لطواف الإمارات 2025، الذي يقام بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي، ويستمر حتى 23 فبراير الجاري.

وانطلقت، اليوم الاثنين، فعاليات النسخة السابعة لطواف الإمارات 2025، السباق العالمي والوحيد في الشرق الأوسط، ضمن أجندة الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، بمشاركة 140 من نخبة الدراجين، يمثلون 20 فريقاً عالمياً.

أعطى إشارة انطلاق المرحلة ناصر محمد المنصوري، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وعبدالله سالم الحمادي مدير محطة شمس للطاقة الشمسية، حيث بدأت المرحلة البالغ مسافتها 138 كم من المحطة مروراً بالكثبان الرملية، عبر مسار مخصص للدراجات بصحراء ليوا، تضمنت سلسلة من الصعود والهبوط، وصولاً إلى تل مرعب، ثم خط النهاية عند قصر ليوا.

وقطع ميلان دراج فريق ليدل تريك الأمريكي، مسافة السباق في 3:31:34 ساعات، حيث دخل بالسرعة القصوى إلى خط النهاية، بعد منافسه مع النيوزيلندي فين فيشر بلاك دراج فريق ريد بل بورا هانزغروهي الذي احتل المركز الثاني في المرحلة، وأنهى السباق في المركز الثالث الدانماركي لوند أندرسن دراج فريق بيكنيك بوست إن إل.

بفوزه بالمرحلة الأولى، سيطر جوناثان ميلان المتوج مع الفريق الإيطالي ببرونزية سباق المضمار في أولمبياد باريس 2024 على ثلاثة قمصان عقب نهاية المرحلة، حيث حصل على القميص الأحمر برعاية الشركة العالمية القابضة لمتصدر الترتيب العام «التوقيت الزمني» للطواف، والقميص الأخضر برعاية مبادلة لمتصدر ترتيب النقاط بعد حصوله على 20 نقطة، والقميص الأبيض برعاية نخيل لأفضل دراج شاب، بينما حصد مواطنه مانويلي تاروزي دراج فريق في إف جروب باردياني سي اس في – فيزاني على القميص الأسود برعاية الدار لمتصدر مرحلة السرعة المتوسطة.

توّج الفائزين بالمرحلة ناصر محمد المنصوري، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، والعميد حمدان سيف المنصوري، مدير مديرية شرطة منطقة الظفرة، وعارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، ومحمد علي الشدي المنصوري، مدير عام بلدية منطقة الظفرة، وطلال الهاشمي، مدير تنفيذي قطاع الفعاليات في مجلس أبوظبي الرياضي، ومايد العوضي، مدير عام شركة شمس، وحمد خميس بن ذيبان المنصوري، المدير التنفيذي لمستشفيات الظفرة، وألين بيرد، مدير مدرسة أدنوك فرع مدينة زايد.

جاء السباق مثالياً باستثناء تعرض الكولومبي خوان سيباستيان مولانو دراج فريق الإمارات لسقوط عنيف قبل 7 كم على نهاية السباق، لكنه رغم ذلك أكمل السباق بعد تدخل الطاقم الطبي، وتم نقله على المستشفى عقب نهاية السباق.

وأفقد الحادث الذي تعرض له مولانو فريق الإمارات إلى فرصة المنافسة في مرحلة السرعة النهائية، حيث اضطر السلوفيني تادي بوجاتشار إلى تولي المهمة، وانطلق قبل 500 متر الأخيرة، لكنه تراجع وسط دخول سريع من جوناثان ميلان، في الوقت الذي كان البلجيكي لينارت فان إيتفيلت حامل لقب النسخة الماضية ضمن المتنافسين، إلا أنه أنهى السباق في المركز الرابع، بينما ابتعد مواطنه تيم ميرلير، أحد أبرز المرشحين للفوز، عن المشهد تماماً وأنهى المرحلة في المركز 63.

من جانبه، قال عارف حمد العواني: فخورون باستضافة نخبة الدراجين العالميين في النسخة السابعة لطواف الإمارات، السباق العالمي والوحيد في منطقة الشرق الأوسط، ضمن أجندة الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، ما يؤكد المكانة المرموقة التي بات يحظى بها الطواف على المستوى العالمي، امتداداً للنجاحات الرائعة التي شهدها في النسخ السابقة.

وأضاف العواني: سعداء بنجاح المرحلة الأولى للطواف في انطلاقة الحدث العالمي في منطقة الظفرة، التي انطلقت من محطة شمس للطاقة الشمسية، مروراً بأبرز المعالم الطبيعية التي تتميز بها المنطقة، ومسار مميز بصحراء ليوا التي تتميز بالكثبان الرملية الساحرة، وتل مرعب الوجهة السياحية الرائعة، مما يؤكد القدرات التنظيمية العالية والبنية التحتية التي تملكها الإمارات وتعزز تقديم أفضل التجارب الرياضية العالمية.

يذكر أن، طواف الإمارات 2025 يقام عبر سبع مراحل لمسافة إجمالية 1013 كلم، حيث يتألف مسار الطواف من أربع مراحل سريعة، ومرحلتين جبليتين، ومرحلة سباق زمن فردي، وستقام، غداً الثلاثاء، المرحلة الثانية «تودور» في جزيرة الحديريات في أبوظبي، حيث تعد مرحلة زمن فردي ضد الساعة لمسافة 12.2 كلم، يسعى خلالها كل دراج إلى تسجيل أفضل زمن.