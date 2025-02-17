"الإمارات للدراجات" يفوز بالمركز الأول في سباق فيجيرا شامبيونز كلاسيك

قدّم البرتغالي أنطونيو مورجادو دراج فريق الإمارات إكس آر جي، أداءً مميزاً وحقق انتصاراً مهماً بحصوله على المركز الأول مساء أمس في سباق فيجيرا شامبيونز كلاسيك للدراجات الهوائية.

جاء ذلك عندما انطلق قبل 21 كم من خط النهاية، في هجوم حاسم صمد خلاله أمام جميع محاولات الملاحقة، لينتزع انتصاره الثاني هذا الموسم ويهدي فريق الإمارات إكس آر جي فوزه السابع في الموسم الحالي.

ومع اقتراب لحظات الحسم ، ظهر فريق الإمارات في موقع قوي داخل المجموعة المتقدمة، حيث كان مورجادو إلى جانب زميليه جواو ألميدا ويان كريستين ضمن مجموعة الدراجين المرشحين للفوز.

وبرغم المنافسة القوية على المسار المتعرج لهذا السباق الذي يمتد ليوم واحد، إلا أن مورجادو كان أول من ارتقى إلى صدارة الصعود الحاد في روا باركي فلوريستال، حيث استغل اللحظة المثالية للهجوم ، وبسرعة خاطفة، انطلق موسعاً الفارق عن أقرب ملاحقيه.

وبعد أن استقر على إيقاعه القوي، لم يلتفت مورجادو إلى الخلف، محافظاً على تقدمه بفارق تجاوز 30 ثانية عن أقرب منافسيه.

وقال مورجادو بهذه المناسبة، إن هذا الفوز يعني له الكثير، حيث تدرب بجدية، وكان واثقاً من فرصته للفوز، مشيرا إلى أن فريقه كان قوياً ، منذ العام الماضي.

وخلصت نتائج سباق فيجيرا شامبيونز كلاسيك على النحو التالي .. في المركز الأول جاء أنطونيو مورجادو “فريق الإمارات-XRG" 4:35:37 ساعة" ، وفي المركز الثاني جاء - بول ماجنيه "فريق سودال كويك ستيب" + 5 ثواني ، فيما أحرز المركز الثالث ماتياس فاسيك “فريق لديل - تريك” الزمن نفسه.