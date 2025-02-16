منتخب الدراجات يختتم مشاركته في البطولة الآسيوية للطريق بتايلاند



اختتم منتخب الدراجات مشاركته في البطولة الآسيوية للطريق بتايلاند بسباق الفردي العام، أقوى سباقات البطولة لمسافة 171 كم، الذي شارك فيه 71 من أقوى الدراجين في آسيا وأبطال العالم، ونجح راشد البلوشي دراج منتخبنا الوطني في الحصول على المركز الـ13 بالسباق في أول مشاركة له مع المنتخب في البطولات الخارجية، إضافة إلى حصوله على المركز السادس في سباق فردي ضد الساعة بالبطولة أيضاً، وهو ما يحسب له، خاصة في ظل مشاركة أبطال القارة المحترفين، وهو لاعب هاوٍ يشارك في البطولة لأول مرة، كما نجح البلوشي في كتابة اسمه يناير الماضي بقوة، بعد حصده القميص الأحمر في طواف الشارقة الدولي للدراجات.

يذكر أن المنتخب شارك في البطولة للطريق بـ7 لاعبين، هم أحمد المنصوري، راشد البلوشي، عبدالله جاسم، محمد المطيوعي، عبدالله الحمادي، هلال الحربي، يوسف أميري، إضافة إلى البطلة صفية الصائغ، ونجح المنتخب في الحصول على ميداليتين عن طريق محمد المطيوعي، الذي أحرز ذهبية سباق الفردي ضد الساعة، وفضية السباق نفسه للبطلة صفية الصائغ.

ويعود اليوم إلى الإمارات 4 دراجين، هم راشد البلوشي، عبدالله جاسم، هلال الحربي، وصفية الصائغ، بينما يتجه 4 دراجين إلى ماليزيا للمشاركة في البطولة الآسيوية للمضمار، وهم أحمد المنصوري، محمد المطيوعي، عبدالله الحمادي، ويوسف أميري.