طواف فرنسا.. بوغاتشار يتوج باللقب للمرة الرابعة

توج السلوفيني تادي بوغاتشار (فريق الإمارات) بلقب طواف فرنسا للدراجات الهوائية للمرة الثانية تواليا والرابعة في مسيرته، بعد إنهائه النسخة الـ112 في الصدارة عقب المرحلة الحادية والعشرين الأخيرة التي أحرزها البلجيكي فاوت فان أيرت تحت الأمطار الأحد في جادة الشانزيليزيه.

وحسم ابن الـ26 عاما لقبه الرابع، بعد أعوام 2020 و2021 و2024، قبل نهاية المرحلة الأخيرة نتيجة تجميد الأوقات قبل 50 كلم (من أصل 132.3 كلم) من الوصول تخوفا من الانزلاقات بسبب الأمطار التي هبطت على العاصمة باريس، لكن كان عليه تجاوز خط النهاية في جادة الشانزيليزيه لإعلانه فائزا.