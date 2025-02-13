«طيران الإمارات» تمدد شراكتها مع «XRG» للدراجات

أعلنت طيران الإمارات تمديد شراكتها مع فريق «الإمارات XRG للدراجات»، حيث ستواصل الناقلة الاحتفاظ بحقوقها شريكاً رئيساً للاسم للفريق، إضافة إلى ظهور شعار «طيران الإمارات» على قمصان وسراويل الفريق حتى نهاية موسم 2028.

بدأت العلاقة بين طيران الإمارات وفريق الإمارات XRG للدراجات في عام 2017، حينما أصبح أول فريق دراجات إماراتي محترف يشارك في بطولات الاتحاد الدولي للدراجات، وبالنسبة لطيران الإمارات، كان ذلك أول دخول لها إلى عالم سباقات الدراجات الدولية، ومن خلال دعمها المستمر على مدى السنوات الثماني الماضية، ساهمت في تعزيز حضور دولة الإمارات في الساحة العالمية لهذه الرياضة، وترسيخ مكانتها واحدة من أبرز الدول المنافسة على مستوى العالم.

ومنذ ذلك الحين، أصبح فريق الإمارات XRG للدراجات أحد الفرق الرائدة في سباقات الدراجات الاحترافية.

فقد حقق أكثر من 250 انتصاراً دولياً، بما في ذلك ثلاثة ألقاب في طواف فرنسا، وفوز في جيرو دي إيطاليا، وميدالية ذهبية في بطولة العالم للاتحاد الدولي للدراجات.

واعتلى أكثر من 20 دراجاً من فريق الإمارات XRG للدراجات منصات التتويج، ومن بينهم تاديج بوجاكار الذي فاز بثلاثية طواف فرنسا، جيرو دي إيطاليا، وبطولة العالم لسباق الطرق.

كما أنهى الفريق موسم 2024 باعتباره الأفضل على الإطلاق برصيد 81 فوزاً، ومن بينها طوافان كبيران وبطولة العالم، كما احتل فريق الإمارات XRG المركز الأول في تصنيف الاتحاد الدولي للدراجات في عامي 2023 و2024.

وقال عدنان كاظم، نائب الرئيس الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات: «أدركنا عند بدء شراكتنا مع فريق الإمارات XRG، أن هذه الرياضة ذات الشعبية الهائلة ستكون وسيلة قوية لتعزيز ارتباط طيران الإمارات بعشاق الدراجات حول العالم، وقد تحقق ذلك وأكثر، فقد أسهم الفريق في رفع مكانة رياضة الدراجات في دولة الإمارات، وتعزيز بناء مجتمع من محبي هذه الرياضة على مستوى الدولة.

كما أن الإمارات أصبحت واحدة من القوى الكبرى في سباقات الدراجات العالمية ضمن بطولات الاتحاد الدولي للدراجات، ونحن فخورون بأن نكون ضمن المساهمين الرئيسين في هذا النجاح، ونتطلع إلى مواصلة العمل مع الفريق لدفع سباقات الدراجات الاحترافية نحو آفاق جديدة».