صفية الصايغ تحرز فضية آسيوية «الدراجات» في تايلاند

أحرزت صفية الصايغ لاعبة منتخبنا الوطني للدراجات الهوائية، المركز الثاني والميدالية الفضية في سباق فردي ضد الساعة للسيدات في البطولة الآسيوية للطريق بتايلاند 2025، رافعة رصيد الإمارات إلى ميداليتين مع ختام اليوم الثاني من البطولة بعدما حقق ذهبية ما تحت 23 سنة في اليوم الأول الدراج محمد المطيوعي.

ونجحت صفية الصايغ في احتلال المركز الثاني بعدما قطعت مسافة السباق 32.1 كم بزمن 43:50 دقيقة وبفارق دقيقة عن بطلة أوزبكستان يانين كوشكوفا، التي فازت بالميدالية الذهبية وحلت في المركز الثالث اليابانية توسياكا، وتخوض صفية الصايغ، سباق الفردي العام للسيدات 15 فبراير الجاري، في ختام مشاركاتها في البطولة.