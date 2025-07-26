بوجاتشار يعزز صدارته في طواف فرنسا

أحكم تادي بوجاتشار، دراج فريق الإمارات – إكس آر جي، قبضته على صدارة الترتيب العام في طواف فرنسا للدراجات، بعد أداء قوي في المرحلة الثامنة عشر من السباق، التي تُعد المرحلة «الملكية» الأصعب في نسخة هذا العام.

ورغم حلوله في المركز الثاني، خلف الفائز بالمرحلة، بن أكونور، من فريق (جايسو أليولا)، تمكن بوجاتشار من توسيع الفارق عن أقرب منافسيه، الدنماركي جوناس فينججارد من فريق (فيسما - ليز إيه بايك)، وأضاف 11 ثانية إلى رصيده، ليقترب الفارق الإجمالي إلى نحو أربع دقائق ونصف، قبل ثلاثة أيام فقط من ختام الطواف.