محمد بن راشد يشهد "السباق الصحراوي"للدراجات الهوائية في محمية المرموم الطبيعية

بحضور ورعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نظم المكتب الخاص لصاحب السموّ حاكم دبي، اليوم الأحد، السباق الصحراوي الذي يمثل المرحلة الثالثة من بطولة السلم للدراجات الهوائية، التي تعتبر الأكبر من نوعها للسباقات المجتمعية في العالم على صعيد التنوع والجوائز المالية.

وتميزت منافسات السباق بالتحدي والمستويات القوية من الدراجين المشاركين، حيث يعتبر السباق من السباقات الفريدة من نوعها على صعيد العالم من خلال المسارين الذين تم اختيارهما في محمية المرموم الطبيعية في دبي، وهما مسار "ساروق الحديد" لمسافة 52 كم، ومسار "العشوش" لمسافة 57 كم"، كما تضمن السباق تحدي أقصر زمن عند نقطة "عراقيب براشي".

وحضر سعادة عمير بن جمعة الفلاسي، المدير العام للمكتب الخاص لصاحب السمو حاكم دبي رئيس اللجنة العليا، فعاليات السباق.

وقدم المشاركون أروع لوحات التحدي والتنافس في مزيج خاص بين ركوب الدراجات الهوائية، والقدرة على التحمل داخل الكثبان الرملية والتحديات الطبيعية التي يفرضها المسار، حيث التزموا بمعايير السلامة من خلال ارتداء الخوذة، والنظارات الخاصة بالدراجات وحمل حقيبة مياه، وبالاعتماد على دراجة جبلية تحتوي على أضواء أمامية وخلفية.

وتم تتويج الفائزين في السباق، حيث تفوق فريق شباب الأهلي أمنيات، وحصد المراكز الثلاث الأولى في مسافة العشوش 57 كلم، وجاء بالمركز الأول جريجا بول، وبالمركز الثاني كونيليز فيرميلتفورت، وبالمركز الثالث تيمو دي جونج، وعلى صعيد ترتيب الفرق، حل فريق شباب الأهلي أمنيات بالمركز الأول، يليه فريق أيرويك ريسنج بالمركز الثاني، وجاء بالمركز الثالث فريق القيادة العامة للإقامة وشؤون الأجانب دبي.

وفي مسافة ساروق الحديد 52 كلم، جاء بالمركز الأول السعيد أبلوش من فريق الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، وبالمركز الثاني جابر المنصوري من فريق شباب الأهلي، وبالمركز الثالث سليمان منوال من فريق ياسي، وعلى صعيد ترتيب الفرق حل فريق شباب الأهلي بالمركز الأول، يليه فريق الشيخ أحمد بن حميد النعيمي بالمركز الثاني، وحل بالمركز الثالث فريق شرطة دبي.

أما على صعيد تحدي أقصر زمن عند نقطة "عراقيب براشي"، في فئة مواطني دولة الإمارات العمر 18-39 عاماً، حقق المركز الأول أحمد عبيد المري من فريق الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، وفئة المقيمين العمر 18-39 عاماً، حقق المركز الأول كونيليز فيرميلتفورت من نادي شباب الأهلي، وفئة مواطني دولة الإمارات للعمر فوق 40 عاماً، حقق المركز الأول عبدالله سعيد الحتاوي من فريق شرطة دبي، ولفئة المقيمين للعمر فوق 40 عاماً، حقق المركز الأول إيان ديالو من فريق شباب طلبات.

وأكد سعادة عمير بن جمعة الفلاسي، المدير العام للمكتب الخاص لصاحب السمو حاكم دبي رئيس اللجنة العليا المنظمة، أن الرؤية الشاملة والرعاية الكريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، تقف وراء النجاحات التي تحققها بطولة السلم، والسير على نهج سموه بالابتكار على كافة الأصعدة، مما جعلنا نطلق هذا السباق الصحراوي ونقوم بتطويره على مدار الدورات المتتالية، حتى أصبح علامة فريدة تميز طبيعة دبي الخلابة التي تمنح الدراجين تحديات استثنائية هي الأكبر من نوعها على مستوى العالم، سواءً في سباقات الطريق أو هذا النوع من السباقات داخل المسارات الصحراوية والجبلية، وتعزز الغاية في إبراز الطبيعة الخلابة لمحمية المرموم الطبيعية.

وأشار سعادته إلى أن هذا السباق ركز على روعة الطبيعة الصحراوية في محمية المرموم، حيث تضمنت المسارات مناطق تشهد تحديات تكشف معالم الطبيعة الخلابة وتشكل حافزاً للرياضيين لتقديم أقصى قدراتهم البدنية والذهنية لتجاوز هذه العقبات، كما حرصنا على أن يشاهد الجمهور الذي يتابع السباق عبر الشاشات وقنوات التواصل الاجتماعي أجواء المنطقة وكنوزها الطبيعية التي نفخر بها ونحرص على تسليط الضوء عليها، سواءً كانت بحيرات أو مناطق طبيعية في تنوع جغرافي رائع تتميز به المنطقة، وقد اسعدنا أداء المشاركين وقدرتهم على مواجهة هذه العقبات ببراعة وخبرات متراكمة كون هذا السباق يعد من السباقات الأساسية في بطولة السلم منذ انطلاقتها، وهي سباقات منحت المشاركين خبرات في التعامل مع المناطق الجغرافية المختلفة، والأنواع المتباينة للمسارات سواء الإسفلتية او الصحراوية او المتعرجة وأصبح لدى المشاركين خبرات في التعامل معها والتفوق فيها.

ومن المقرر أن تختم الدورة التاسعة لبطولة السلم بإقامة سباق السيدات يوم 16 فبراير 2025