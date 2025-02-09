«الإمارات إكس أر جي» للدراجات يتصدر الترتيب العام في سباق فولتا فالينسيانا



واصل البرتغالي جواو ألميدا وفريق الإمارات-إكس أر جي للدراجات الهوائية تألقهما في سباق فولتا فالينسيانا، حيث تصدر الفريق الترتيب العام بعد المرحلة الثالثة في إسبانيا. واختتم ألميدا السباق في المركز الثالث بفارق 10 ثوانٍ.

بدأت المرحلة من بلدة ألجيميسي، التي تعرضت لفيضانات في أكتوبر الماضي، حيث انضم فريق الإمارات-إكس أر جي إلى زملائهم في المجموعة لتقديم لفتة تكريمية لضحايا الفيضانات، حظيت بتقدير واسع، مع تصفيق الجماهير دعماً لجهود الإغاثة الإنسانية.

وفي ظل تصدّر فريق البحرين فيكتوريوس المجموعة، تولى كل من إيفو أوليفيرا، وجوليوس يوهانسن، وفيليبو بارونسيني مهمة تأمين موقع جيد لدراجي فريق الإمارات الصاعدين على التلة استعداداً للهجوم في المراحل الحاسمة.