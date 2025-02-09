الإيطالية إليسا لونغو بورغيني تتوج بلقب طواف الإمارات للسيدات 2025

توجت الإيطالية إليسا لونغو بورغيني قائدة فريق الإمارات القابضة بلقب النسخة الثالثة من طواف الإمارات للسيدات 2025، السباق العالمي والوحيد في الشرق الأوسط، ضمن أجندة الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية والذي نظمه مجلس أبوظبي الرياضي.

وأسدل الستار اليوم، بنجاح على فعاليات النسخة الثالثة من طواف الإمارات للسيدات 2025، الذي أقيم عبر 4 مراحل، بإجمالي مسافة 540 كم، بمشاركة 120 متسابقة من 20 فريقاً عالمياً وقارياً من نخبة الفرق المحترفة على مستوى العالم.

وأحرزت بورغيني لقب طواف الإمارات للسيدات للمرة الثانية في تاريخها، بعد النسخة الأولى عام 2023، وأنهت الإيطالية البالغة من العمر 33 عاما مراحل الطواف الأربع في صدارة الترتيب العام بإجمالي زمن قدره 13 ساعة و14 دقيقة و57 ثانية، لتحصد في النهاية القميص الأحمر برعاية الشركة العالمية القابضة، متقدمة بفارق 2:06 ثانية عن مواطنتها وزميلتها في فريق الإمارات، سيلفيا بيرسيكو التي أنهت الطواف في المركز الثاني، وفي المركز الثالث بالترتيب العام جاءت كيمبرلي لي كورت من موريشيوس.

وفي المرحلة الرابعة والأخيرة (مرحلة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية)، التي أقيمت في أبوظبي اليوم وانطلقت من مقر الأكاديمية، مروراً بأبرز معالم أبوظبي، وصولًا إلى خط النهاية عند كاسر الأمواج بكورنيش أبوظبي، واصلت الهولندية لورينا ويبيس تألقها وفازت بلقب المرحلة، لتحرز الفوز في ثلاث مراحل من أصل أربع بعدما قطعت مسافة المرحلة الرابعة البالغة 128 كم في زمن قدره 3 ساعات و3 دقائق و28 ثانية.

وحصلت ويبيس في ختام الطواف على القميص الأخضر برعاية مدن لمتصدرة الترتيب بالنقاط، برصيد 60 نقطة، أمام رباعي فريق الإمارات، إليسا لونغو بورغيني (42 نقطة)، ولارا جيلسيبي (35 نقطة)، وسيلفيا بيرسيكو (25 نقطة)، وكارلين سوينكلز (20 نقطة). وحصلت الألمانية أنطونيا نيدرماير دراجة فريق كانيون على القميص الأبيض برعاية طاقة لأفضل متسابقة شابة، والأيرلندية لارا جيلسيبي دراجة فريق الإمارات على القميص الأسود برعاية الدار لمتصدرة مرحلة السرعة المتوسطة.

وحقق فريق الإمارات القابضة إنجازاً استثنائياً بحصوله على جائزة أفضل فريق في النسخة الثالثة للطواف، بعد أن سيطر على القميصين الأحمر والأسود، وفريق ليف جايكو العلا على ثاني أفضل فريق، وفريق كانيون ثالث أفضل فريق.

توّج الفائزات سعادة عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، والمهندسة خلود الظاهري عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية، وسعادة الدكتورة شيخة الظاهري الأمين العام لهيئة البيئة - أبوظبي، وسعادة شيخة المزروعي مدير تنفيذي لقطاع التخطيط والسياسات البيئية المتكاملة في هيئة البيئة -أبوظبي.

وتم تكريم كل من مديرية شرطة العاصمة، ومديرية المرور والدوريات - إدارة المهام والمراسم في أبوظبي، ومركز النقل المتكامل، ومارينا مول، وجنرال موتورز، وكولناغو، وبرجيل القابضة.

وعبرت إليسا لونغو بورغيني عن سعادتها بفوزها للمرة الثانية بلقب طواف الإمارات وإحراز أول لقب مع فريق الإمارات القابضة ..منوهة إلى أن الفريق بذل كامل جهده طوال مراحل السباق.

بدورها، أكدت لورينا ويبيس المتوجة بثلاث مراحل في الطواف أهمية الفوز بالمرحلة الأخيرة، مشيرة إلى أن الأمور كانت صعبة في الكيلومترات الأخيرة ومع ذلك تمكنت من الجري بسرعة نحو خط النهاية.