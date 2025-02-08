بتوجيهات ورعاية محمد بن راشد.. السباق الصحراوي من بطولة السلم للدراجات الهوائية ينطلق غداً

بتوجيهات ورعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، يقام غدا الأحد، السباق الصحراوي الذي يمثل المرحلة الثالثة من بطولة السلم للدراجات الهوائية التي ينظمها المكتب الخاص لصاحب السمو حاكم دبي وتعتبر الأكبر من نوعها للسباقات المجتمعية في العالم على صعيد التنوع والجوائز المالية.

وأعلنت اللجنة العليا المنظمة برئاسة سعادة عمير بن جمعة الفلاسي المدير العام للمكتب الخاص لصاحب السمو حاكم دبي رئيس اللجنة العليا، اكتمال كافة التحضيرات لإقامة هذا السباق الذي يعتبر من المبادرات المميزة للبطولة، ويشهد تحدياً استثنائياً بين الكثبان الرملية والممرات الصخرية والرملية على صعيد سباقات الدراجات الهوائية.

وأعلنت اللجنة العليا المنظمة عن كافة التفاصيل الخاصة بالسباق المخصص للرجال والذي يقام لمسافتين يمكن للمشاركين من مواطني دولة الإمارات والمقيمين الاختيار بينهما، وهما "ساروق الحديد" 52 كم، و"العشوش" 57 كم، وذلك في محمية المرموم الطبيعية.

كما يتضمن السباق تحدي أقصر زمن عند نقطة "عراقيب براشي"، وذلك لإضفاء المزيد من التنوع في أنواع التحدي والتنافس خلال مسافة السباق الإجمالية.

وحثت اللجنة العليا المنظمة، المشاركين على ضرورة الالتزام بمعايير السلامة من أجل الموافقة على المشاركة، وهي ارتداء الخوذة، والنظارات الخاصة بالدراجات وحمل حقيبة مياه، وأن تكون الدراجة جبلية وتحتوي على أضواء أمامية وخلفية.

وقال سعادة عمير بن جمعة الفلاسي المدير العام للمكتب الخاص لصاحب السمو حاكم دبي رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة “ نحرص في كل نسخة وفي كل سباق من البطولة على اختيار مسارات تزيد قوة التنافس كما نحرص على تكريم المتميزين في الحدث وتشجيعهم على تطوير مستوياتهم”.

وأضاف :" تم اختيار مسارين لهذا السباق يمران في مناطق مهمة وجميلة وتضاريس صعبة ومتنوعة، وسيتم توزيع 44 جائزة مالية لأصحاب المراكز العشرة الأولى في كل سباق لمسافتي 52 و57 كم، كما سيتم تكريم فائزين آخرين في سباق الاسبرينت الأول وهم 6 مواطنين و6 مقيمين، 3 تحت 40 عاماّ و3 فوق 40 عاماً، وسيتم في سباق الاسبرينت الثاني تكريم 6 مواطنين و6 مقيمين، 3 تحت 40 عاماّ و3 فوق 40 عاماً أيضاً".

وأوضح أن السباق سيقام منذ الانطلاقة وحتى الختام داخل محمية المرموم الطبيعية الخلابة، ليمزج بين قوة المنافسات وسحر الطبيعة وتنوعها التي تتميز بها دبي، وتجعلها مقصداً للمقيمين والسياح سنوياً على مدار العام لممارسة النشاط الرياضي فيها، وتحديداً رياضة الدراجات الهوائية.

وتابع" حرصت اللجنة العليا المنظمة وبالتعاون مع الجهات من شركاء النجاح، على توفير أعلى معايير الأمن والسلامة على طول مسار السباق، إلى جانب التأكيد على المشاركين بالالتزام بالقوانين الخاصة بهذا النوع من السباقات الصحراوية، من أجل تحقيق الأهداف التي نتطلع من خلالها لإقامة بطولة السلم باعتبار أهم غاياتها هو نشر أهمية ممارسة الرياضة من أجل مجتمع صحي وأكثر نشاطاً، والاستفادة من المسارات المتنوعة والواسعة التي توفرها الحكومة الرشيدة لممارسة رياضة ركوب الدراجات الهوائية، مع مواصلة جهود دبي لتكون مدينة صديقة لهذه الرياضة ذات الانتشار المتزايد في دولة الإمارات العربية المتحدة".

على صعيد آخر، أعلنت اللجنة العليا المنظمة، عن إقامة سباق السيدات الذي سيكون مسك ختام الدورة التاسعة لبطولة السلم للدراجات الهوائية، وذلك يوم 16 فبراير الجاري في محمية المرموم الطبيعية.

ويتكون سباق السيدات من سباقين ينطلقان من نفس النقطة، ولكن بفاصل زمني بين الانطلاقتين، وسيكون السباق الأول لمسافة 107 كم ومخصص للدراجات الإماراتيات، والسباق الثاني لمسافة 136 كم، ومخصص لفئة النخبة من جميع اللاعبات المقيمات داخل الدولة، ولاعبات اتحاد مجلس دول التعاون الخليجي.

وسبق أن انطلقت الدورة التاسعة لبطولة السلم في شهر ديسمبر الماضي بإقامة سباق "سيف الشرف" احتفاءً بمناسبة تخرج الشيخ محمد بن راشد بن محمد راشد آل مكتوم، من أكاديمية ساندهيرست الملكية في المملكة المتحدة مؤخرا ونيله "سيف الشرف" لفئة الطلاب الدوليين والمركز الأول في الدراسات العسكرية الأكاديمية والتطبيقية ليصبح أول خريج إماراتي يحصل على هذين التقديرين معاً، وتم تخصيصه للدراجين الإماراتيين الهواة، فيما حمل السباق الثاني اسم "سباق ديوان سمو حاكم دبي" لفئة النخبة الرجال، والذي انطلق من عند مبنى ديوان صاحب السمو حاكم دبي، في حي الفهيدي التاريخي، ولمسافة 193 كلم، مروراً بعدد من أبرز معالم دبي.

يذكر أن البطولة تقام بالتعاون مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين: شرطة دبي، بلدية دبي، هيئة الطرق والموصلات، مجلس دبي الرياضي، المكتب الإعلامي لحكومة دبي، قناة دبي الرياضية، اتحاد الإمارات للدراجات الهوائية (الحكم العام)، ودبي فيلم.