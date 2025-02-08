لورينا ويبيس تحافظ على صدارة طواف الإمارات

سجلت الهولندية لورينا ويبيس فوزها الثاني في النسخة الثالثة من طواف الإمارات للسيدات، بتتويجها بلقب المرحلة الثانية «عام المجتمع»، التي أقيمت في منطقة الظفرة، أمس، لمسافة 111 كم، لتواصل طريقها نحو المنافسة على لقب الطواف.

وكررت ويبيس دراجة فريق إس دي ووركس انتصارها الرائع مثلما حدث في اليوم الأول، لتحرز لقب مرحلتين متتاليتين، مستفيدة من خبراتها في الدخول إلى خط النهاية في اللحظات الحاسمة، بعد أن تمكنت من اللحاق بكوكبة المقدمة، حيث أنهت السباق في زمن قدره 2:17:35 ساعة.

وسجلت بطلة أوروبا والتي رفعت عدد انتصاراتها في طواف الإمارات إلى 5 مراحل، أعلى معدل للسرعة يتم تحقيقه في الطواف عند دخولها خط النهاية بلغ 48.4 كلم/ساعة، وتقدمت بسهولة على الأمريكية ليلي ويليامز من فريق هيومان باورد هيلث، التي جاءت في المركز الثاني.

واحتل المراكز الثلاثة التالية في السباق متسابقات التي حلت ثالثة، والإيطالية إليسا لونغو بورغيني، بطلة النسخة الأولى، في المركز الرابع، والهولندية كارلين سوينكليز في المركز الخامس.

وبعد نهاية المرحلة الثانية للطواف، حافظت لورينا ويبيس على القميص الأحمر برعاية الشركة العالمية القابضة، حيث واصلت تصدرها للترتيب العام للطواف بإجمالي زمن قدره 6:14:52 ساعات، متقدمة بفارق 13 ثانية عن الأيرلندية لارا جيلسيبي من فريق الإمارات، و14 ثانية عن الأمريكية ليلي ويليامز، وفي المركز الرابع للترتيب العام جاءت إليسا لونغو بورغيني بفارق 16 ثانية عن ويبيس.

كما حافظت البطلة الهولندية على القميص الأخضر برعاية مدن لمتصدرة السباق بالنقاط، بعد أن رفعت رصيدها إلى 40 نقطة، ويأتي خلفها جيلسيبي وسجلت 22 نقطة، ثم إليسا لونغو بورغيني وفي رصيدها 20 نقطة.

وحصدت البلجيكية جولي دي ويلد من فريق فينيكس ديكوينك على القميص الأبيض برعاية طاقة لأفضل دراجة شابة تحت 23 سنة عقب نهاية المرحلة، فيما حصلت دراجة فريق الإمارات القابضة، الهولندية كارلين سوينكلز على القميص الأسود برعاية الدار المخصص لمرحلة السرعة المتوسطة وبرصيد 13 نقطة.

تتويج

توج الفائزات بلقب وقمصان المرحلة الثانية، عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وريم مصبح المنصوري مستشار ديوان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، ومبارك عبدالله المنصوري المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة بديوان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، وسعيد سالم المزروعي المدير التنفيذي لقطاع شؤون المواطنين بديوان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، وأحمد عبدالله المنصوري المدير التنفيذي لقطاع المراسم والتشريفات بديوان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة.

والمقدم حمد محمد الهاملي ممثل مديرية المرور والدوريات في منطقة الظفرة، وجيمي دين المدير التنفيذي للرياضة في مدن، وشمسة سيف الهنائي مديرة إدارة الإعلام بمجلس أبوظبي الرياضي، ومنيرة المهري رئيس قسم الرعاية في مجلس أبوظبي الرياضي.

من جهتها، قالت البطلة لورينا ويبيس: أعرف هذه المرحلة فقد مررت من هنا العام الماضي، ربما كان الوضع سهلاً بعض الشيء عندما لحقت بالمجموعة الأولى ثم حافظت على مساري وزدت من سرعتي النهائية، لم أتوقع الفوز من مجموعة مكونة من خمسة متسابقين فقط ابتعدوا عن المجموعة الرئيسية مبكراً، خاصة وأنني كنت آخر من وصل إلى المجموعة، نجحنا في التقدم وتعويض فارق الدقيقة مع كوكبة المقدمة رغم الرياح الشديدة، وكنت محظوظة بوجود ثلاث متسابقات من فريق الإمارات.

واختتمت قائلة: بدأ السباق سريعاً للغاية طوال اليوم، آمل الآن الفوز بالمرحلة الأخيرة في أبوظبي، خاصة وأن مرحلة العين على قمة جبل حفيت صعبة.

على جانب آخر، تعد المرحلة الثالثة، التي تقام اليوم السبت، في مدينة العين، أهم مراحل طواف الإمارات للسيدات باعتبارها مرحلة جبلية كلاسيكية تحدد إلى حد كبير شكل المنافسة على لقب الطواف.

وتقام مرحلة العين برعاية الدار لمسافة 152 كم، حيث تنطلق من قصر المويجعي، ويشق المسار طريقه في الجزء الأول عبر عدد من معالم المدينة مثل إستاد هزاع بن زايد وجامعة الإمارات، ثم يقطع المسار مسافة طويلة عبر الصحراء، قبل العودة إلى المبزرة الخضراء التي تمثل نقطة الصعود النهائي إلى جبل حفيت، الذي يبلغ طوله 10 كم ويتضمن منحنيات حادة وواسعة، وتتراوح درجة الصعود بين 8 إلى 9 %، وتبلغ ذروتها إلى 11 % في آخر 3 كم، ثم نزولاً قصيراً في الكيلومتر الأخير قبل المنحدر الختامي على خط النهاية.