منصور بوعصيبة نائباً لرئيس الاتحاد الآسيوي للدراجات

فاز المهندس منصور بوعصيبة، رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للدراجات، بعضوية مجلس إدارة الاتحاد الآسيوي للدراجات، خلال الفترة الانتخابية 2025-2029، كما تم اختياره نائباً لرئيس مجلس إدارة الاتحاد الآسيوي في الاجتماع الأول لمجلس الإدارة، الذي أقيم على هامش البطولة الآسيوية للطريق المقامة في تايلاند خلال الفترة من 7-16 فبراير.

وضم وفد الإمارات للجمعية العمومية المهندس منصور بوعصيبة رئيس الاتحاد، والدكتور ياسر الدوخي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للدراجات الهوائية.

وأكد منصور بوعصيبة عقب الاجتماع سعادته بالثقة الكبيرة، التي نالها من مجلس إدارة الاتحاد الآسيوي، مشيراً إلى أن ذلك يعكس النجاح الكبير للدراجات الإماراتية خلال الفترة الماضية، والوصول الدائم إلى منصات التتويج، وأكد أن هذا الوجود سيخدم الدراجات الإماراتية، من خلال عمل الشراكات مع الاتحادات الآسيوية لخدمة منتخباتنا الوطنية، والتعرف على آخر تطورات اللعبة باستمرار، والتواصل الدائم مع الاتحادات الآسيوية.

وأشار بوعصيبة إلى أن المنتخب الوطني يشارك في البطولة الآسيوية، وهو بطل متوج في البطولة الأخيرة.