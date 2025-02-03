منتخبنا يصل إلى تايلاند للمشاركة في «آسيوية الدراجات» لأصحاب الهمم

وصلت بعثة منتخبنا الوطني للدراجات الهوائية واليدوية لأصحاب الهمم إلى العاصمة التايلاندية بانكوك للمشاركة في النسخة الثالثة عشرة من بطولة آسيا للدراجات، التي تقام حتى 10 فبراير المقبل.

عقب الوصول، عقد ذيبان سالم المهيري، رئيس بعثة المنتخب الوطني ولاعب الفريق، اجتماعاً مع الطاقم الفني والإداري واللاعبين، حيث حرص على تشجيعهم وحثهم على تقديم أفضل ما لديهم والمنافسة بقوة على حصد الألقاب، وأكد المهيري أن الروح العالية والعزيمة الصلبة هي الطريق لتحقيق نتائج مشرفة تليق باسم الإمارات، مشدداً على أهمية استثمار هذه البطولة لاكتساب المزيد من الخبرات وتطوير الأداء.

وفي إطار التحضيرات، خاض المنتخب أول تدريباته الرسمية تحت قيادة المدرب محمد المروي، الذي ركز على الجوانب الفنية والبدنية لتجهيز اللاعبين بأفضل صورة قبل انطلاق المنافسات.

وأعرب المروي عن رضاه عن مستوى الاستعدادات، مشيداً بروح الحماس والجدية التي أظهرها اللاعبون خلال التدريب، وقال: «اللاعبون يتمتعون بروح عالية وإصرار كبير على تحقيق نتائج إيجابية. استعداداتنا كانت قوية، وهدفنا هو تقديم أداء يليق برياضة أصحاب الهمم في الإمارات».

وتأتي هذه المشاركة في إطار استراتيجية اللجنة البارالمبية الوطنية لتعزيز حضور الإمارات في المحافل الرياضية القارية والدولية، مع آمال كبيرة في تحقيق إنجازات جديدة تضاف إلى سجل رياضة أصحاب الهمم في الدولة.