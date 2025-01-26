" الإمارات للدراجات" بطلا للمرحلة الخامسة من طواف " داون أندر"

أحرز الإكوادوري جوناتان نارفيز دراج فريق الإمارات - إكس ارجي، لقب المرحلة الخامسة من طواف " سانتوس داون أندر" للدراجات الهوائية المقام حاليا في أستراليا.

واستطاع “نارفيز” تصدر السباق على قمة تلة ويلونجا الشهيرة، بعد أن انتظر اللحظة الحاسمة خلال الصعود الثاني والأخير لهذا التلة، وقبل النهاية بما يزيد على 200 متر فقط، أطلق نارفيز العنان لسرعته ، ليعتلي صدارة السباق بفارق 9 ثوانٍ قبل انطلاقة المرحلة السادسة والأخيرة المقررة اليوم .

وبدأ “نارفيز” السباق في المركز الثاني بالترتيب العام غير أن زملاءه في فريق "الإمارات – إكس أر جي" قاموا بدور مميز في دعمه طوال المرحلة، وبرغم الرياح العاتية قبل الصعود النهائي، أظهر نارفيز شجاعة كبيرة مكنته من البقاء في صدارة السباق مع منافسيه، بما أتاح له الفرصة للانطلاق نحو خط النهاية وتحقيق الفوز.