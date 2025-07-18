ياسر الدوخي يترشح لرئاسة الاتحاد العربي للدراجات

أعلن الأمين العام لاتحاد الدراجات الدكتور ياسر عمر الدوخي، الأمين العام المساعد في الاتحاد العربي للدراجات، ومدير إدارة الخدمات المساندة في مجلس الشارقة الرياضي، ترشحه رسمياً لرئاسة الاتحاد العربي للدراجات للدورة الانتخابية الجديدة، وذلك بدعم من وزارة الرياضة ومجلس الشارقة الرياضي واللجنة الأولمبية الوطنية واتحاد الإمارات للدراجات. وستجرى انتخابات الاتحاد العربي للدراجات يوم 30 أغسطس 2025 في سلطنة عمان، وقد تم فتح باب الترشح يوم 14 يوليو الجاري، ويستمر حتى العاشر من شهر أغسطس المقبل.

ويأتي ترشح الدوخي انطلاقاً من سجل حافل بالخبرات في المجال الرياضي والإداري، حيث يشغل عدة مناصب مهمة على المستويين المحلي والعربي، من بينها الأمين العام المساعد للاتحاد العربي للدراجات، وعضو لجنة التضامن بالاتحاد الآسيوي للدراجات، ومدير طواف الشارقة الدولي، إلى جانب عضويته السابقة في اللجنة التنظيمية الخليجية، وعضوية مجلس إدارة نادي الشعب الثقافي الرياضي. وكشف الدوخي عن برنامج انتخابي طموح يهدف إلى إحداث نقلة نوعية في رياضة الدراجات على مستوى الوطن العربي، مستنداً إلى رؤية واضحة تسعى إلى تعزيز الريادة العربية وتحقيق نتائج تنافسية في قارتي آسيا وأفريقيا، بما يعكس تطور هذه الرياضة عربياً ويدعم مكانتها على الساحة الدولية. وتركز رسالته على بناء بيئة رياضية عربية شاملة ومحفزة، تقوم على التميز والاستدامة، وتشجيع الشراكات الفاعلة، مع تمكين الكفاءات وتوسيع قاعدة الممارسين في مختلف الدول العربية.

برنامج انتخابي

ويستند البرنامج الانتخابي إلى عدة محاور رئيسية، أبرزها تطوير الهيكل الإداري والتنظيمي للاتحاد من خلال تبني معايير الحوكمة الحديثة، وتفعيل اللجان العاملة باختيار كفاءات ذات خبرة، إلى جانب تحديث اللوائح لتواكب المعايير الدولية، والمشاركة في برامج الاتحاد الدولي المتعلقة بالمناخ والمساواة وتطوير الرياضة في الدول النامية. كما يتضمن البرنامج مبادرات استراتيجية.

ومن الجوانب المحورية في البرنامج أيضاً، العمل على توسيع قاعدة الممارسين لرياضة الدراجات في الوطن العربي، من خلال دعم الناشئين، وتأسيس الأندية والمراكز التدريبية، وتحفيز مشاركة العنصر النسائي عبر بطولات وبرامج تدريبية متخصصة، إلى جانب إطلاق مبادرات مجتمعية مثل «دراجتي في مدرستي» و«دراجة المرأة»، وتأسيس مجلس استشاري شبابي لدعم التفاعل والمشاركة في القرارات الرياضية.

ويولي الدوخي أهمية كبيرة لتحقيق الاستدامة المالية للاتحاد، عبر تنويع مصادر الدخل وبناء شراكات استراتيجية مع القطاعين العام والخاص، وإنشاء صندوق خاص لدعم الأبطال العرب إلى جانب تأسيس منتدى سنوي للاستثمار الرياضي في العالم العربي. كما يشمل البرنامج توجهاً واضحاً نحو مواكبة التحول الرقمي، من خلال دمج السباقات الإلكترونية ضمن برامج الاتحاد، وتنظيم بطولات رقمية تستهدف فئة الشباب، إضافة إلى تطوير منصات رقمية للتدريب والتحكيم والتواصل بين اللاعبين والأندية. وفي الجانب الفني والتنظيمي، يحرص الدوخي على ضمان انتظام البطولات العربية في مواعيدها، والعمل على رفع مستوى الحضور الجماهيري والمتابعة الإعلامية.

واختتم الدكتور ياسر الدوخي إعلانه بالقول إن البرنامج الانتخابي يستند إلى أهداف قابلة للقياس، ومؤشرات أداء واضحة تضمن التقدم الفعلي وتحقيق الأثر المطلوب، مؤكداً أن تحقيق هذه الأهداف لن يتم إلا بتكاتف الجميع وثقة الجمعية العمومية، التي تمثل الركيزة الأساسية للنهوض برياضة الدراجات في الوطن العربي. وأضاف: «نحن وجدنا لنصنع فرقاً، ومن خلال دعمكم وثقتكم، سنبني اتحاداً عربياً أكثر احترافاً وتأثيراً، ونمضي معاً نحو مستقبل أكثر إشراقاً لرياضة الدراجات في عالمنا العربي الكبير».