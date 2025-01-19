اتحاد الدراجات يتعاقد مع المدرب العالمي ريتشارد وولز

أعلن اتحاد الإمارات للدراجات الهوائية تعاقده مع المدرب الكندي ريتشارد وولز، ليكون مديرا فنيا للمنتخبات الوطنية خلال الفترة المقبلة.

ويقود المدرب المنتخب الوطني لأول مرة خلال المشاركة في طواف الشارقة الدولي للدراجات الذي ينطلق في 24 يناير الجاري، قبل السفر مع المنتخب للمشاركة في بطولتين آسيويتين خلال فبراير المقبل.

ويعتبر المدرب ريتشارد وولز، من أشهر المدربين في العالم ويملك سجلا مميزا كلاعب ومدرب حيث سبق له الفوز بـ 29 ميدالية في بطولات العالم للدراجات والأولمبياد.

وعلى الصعيد التدريبي توج 8 مرات أفضل مدرب كندي، إضافة إلى جوائز عديدة من اللجنة الأولمبية الكندية.