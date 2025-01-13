شباب الأهلي بطل سباق خورفكان لدراجات الطريق

دبي - البيان

واصل دراج فريق شباب الأهلي والمنتخب الوطني جابر المنصوري تألقه ونجح في الفوز بسباق خورفكان لدراجات الطريق، الذي أقيم، أول من أمس، بمشاركة 86 دراجاً من 15 فريقاً من أندية الدولة والهواة، ولمسافة 130 كم، بتنظيم اتحاد الإمارات للدراجات، وهو السباق الدوري المحلي، الذي يشهد مشاركة كل الأندية بوجود دراجي المنتخب الوطني.

ونجح جابر المنصوري في الفوز بفئة الكبار، وحل زميله بول غريغا في المركز الثاني، وسعيد حسن من نادي أبوظبي في المركز الثالث، أما فئة تحت 23 سنة فشهدت فوز خالد النعيمي بالمركز الأول من فريق أبوظبي للدراجات، وحل ثانياً ماكسيم أورينخوف من نادي النصر، وجاء ثالثاً نيكولاي أسلموفيتش من نادي أبوظبي.

من جهة أخرى فاز سعد علي من فريق «أي بي أتش» بالمركز الأول، وحل محمد السعيدي من فريق تورك للدراجات الهوائية بوصافه الفئة المجتمعية.

وعبر زعل بن زعل، مدير فريق تورك عن نجاح المشاركة للفريق، وحصد الوصافة، وقال إنها ثمرة العمل الجماعي للاعبين، وعبر عن تقديره لدعم الجهات الراعية، وفي مقدمتها شركتا دبي للاستثمار وحدائق دبي للاستثمار والبراري للعقارات وأيرويكس سايكلنغ وأوكلي على الدعم المستمر، وهو ما كان له بالغ الأثر في التفوق، الذي يحققه لاعبو الفريق.

يذكر أن فريق تورك فريق هواة مجتمعي إماراتي تأسس عام 2015، من قبل مجموعة من الشباب المواطنين من هواة ممارسة رياضة الدراجات الهوائية، بهدف تشجيع ممارسة الرياضة عموماً،والدراجات الهوائية على وجه الخصوص في المجتمع، ونجح الفريق خلال هذه المدة الزمنية من تسجيل اسمه كونه منافساً ذا حضور قوي في العديد من البطولات المحلية والخارجية، وسط طموح بحصد المزيد من النتائج الإيجابي

حضر السباق الدكتور ياسر الدوخي، الأمين العام لاتحاد الدراجات، وخميس النقبي، أمين السر العام بنادي خورفكان الثقافي الرياضي، وقاما بتتويج الفائزين في نهاية السباق.