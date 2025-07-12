انتخاب مجلس الإدارة الجديد لاتحاد الإمارات للدراجات

اختارت الجمعية العمومية الانتخابية لاتحاد الإمارات للدراجات، مجلس الإدارة الجديد للدورة الانتخابية 2025 – 2028، صباح اليوم السبت في مقر نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، وشهدت الجمعية حضور 14 نادياً من أصل 17 من الأندية الأعضاء في الاتحاد، بينما تغيبت ثلاثة أندية هي: مليحة، الفجيرة، ومصفوت.

كما حضر الجمعية ممثلون عن عدد من الجهات الرياضية والرسمية، من بينهم محمد بن درويش المدير التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية، وعمر خلف مدير إدارة الحوكمة بوزارة الرياضة، وذيبان سالم المهيري ممثل اللجنة البارالمبية الإماراتية.

وأشرفت على سير العملية الانتخابية لجنة الانتخابات برئاسة الدكتور سليم سرور الشامسي، وعضوية كل من أحمد سعيد السويدي وزايد ضيف الله العولقي، وبمشاركة محمد سعد مقرراً للجنة، حيث تولت اللجنة اعتماد القائمة النهائية للمرشحين ومتابعة جميع مراحل التصويت وفق اللوائح المعتمدة.

وأسفرت النتائج عن فوز منصور جمعة بوعصيبة، مرشح نادي شباب الأهلي، بمنصب رئيس مجلس الإدارة بعد ترشحه منفرداً، ليحتفظ بمنصبه لدورة جديدة بالتزكية، في تأكيد على الثقة التي يحظى بها من الجمعية العمومية، بعد قيادة ناجحة للاتحاد خلال المرحلة الماضية.

كما فازت خلود جمعة راشد الظاهري، ممثلة نادي أبوظبي، بالمقعد النسائي بالتزكية أيضاً، لكونها المرشحة الوحيدة، لتواصل تمثيل العنصر النسائي في مجلس الإدارة الجديد.

وضمت التشكيلة الجديدة لمجلس الإدارة كلاً من الدكتور ياسر عمر الدوخي ممثل نادي الشارقة، ويوسف محمد ميرزا الحمادي ممثل نادي أبوظبي، ومبارك محمد بوعصيبة آل علي ممثل نادي العربي، وعمر محمد أحمد النقبي ممثل نادي خورفكان، ويحيي مطر راشد المهيري ممثل نادي النصر، إلى جانب خلود الظاهري.

ويُعد هذا التشكيل بداية جديدة في مسيرة الاتحاد، وسط تطلعات كبيرة لأن يواصل الاتحاد، برئاسة بوعصيبة ومجلسه الجديد، مسيرة الإنجازات وتوسيع قاعدة ممارسي رياضة الدراجات، وتعزيز الحضور الإماراتي على الساحتين القارية والدولية خلال السنوات الثلاث المقبلة.