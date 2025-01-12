محمد بن شفيع مديراً للمنتخبات الوطنية للدراجات

قرر مجلس إدارة اتحاد الإمارات للدراجات الهوائية، برئاسة المهندس منصور بوعصيبة، رئيس مجلس الإدارة تكليف محمد بن شفيع بمهمة مدير المنتخبات الوطنية، خلال الفترة المقبلة، وذلك للقيام بمهام المتابعة، واتخاذ الإجراءات اللازمة والتنسيق بين لجنة المنتخبات والمدربين والدراجين، بما يخدم اللعبة في الفترة المقبلة.

وأكد رئيس لجنة المنتخبات منصور بوعصيبة أن محمد بن شفيع، دراج فريق شرطة دبي من القيادات الشابة الإدارية الناجحة، وهو قريب من المدربين واللاعبين، وهو ما يسهل كثيراً من التواصل وإدارة المهام، بما يسهم في الارتقاء بمستوى المنتخبات أكثر الفترة المقبلة، وزيادة قاعدة المشاركين، والبحث عن مواهب جديدة في منتخبات الأشبال والناشئين.