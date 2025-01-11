ركود في استخدام الدراجات الهوائية في فرنسا عام 2024

استخدم الفرنسيون دراجاتهم الهوائية عام 2024 بقدر ما فعلوا عام 2023، ممايؤكد تباطؤ نمو وسيلة النقل هذه بعد الإقبال الكثيف عليها خلال جائحة كوفيد، وفقاللإحصاءات التي نشرتها شبكة "فيلو إيه مارش" Velo & Marcheالجمعة.

وسجّلت العدّادات الموضوعة على مسارات الدراجات الهوائية في مختلف أنحاءفرنسا زيادة بنسبة واحد في المئة هذه السنة في حركة المرور، بينما فاقت الزيادة 10في المئة سنويا بين عامي 2020 و 2022. وفي 2023، اقتصرت على 5 في المئة.

وفي التفاصيل، شهد استخدام الدراجات الهوائية ركودا في المدن، حتى أنهتراجع قليلا في المناطق الريفية وشبه المدنية عام 2024، وخصوصا في عطلات نهايةالأسبوع. ولم يكن للطقس تأثير كبير، إذ أن الصيف المستقر أتاح التعويض عن الربيعوشهر سبتمبر الماطرين.

وأسفت شبكة "فيلو إيه مارش" التي تجمع جهات ناشطة في مجال تنميةاستخدام الدراجات الهوائية لِكَون "هذا التراجع في الزخم حدّ من إمكان تحقيقالهدف (الذي وضعته حكومة إليزابيت بورن) والمتمثل في رفع نسبة استخدام الدراجاتالهوائية من مجمل حركة النقل إلى 12 في المئة بحلول سنة 2030".

ورأت الشبكة أن "تجميد التمويل المدرج في خطة الدراجات يهدد تنفيذسياسات السلطات المحلية لتشجيع استخدام الدراجات الهوائية" ويؤكد تاليا صعوبةتحقيق الهدف الحكومي.

وتتفاوت نسب زيادة الاستخدام عام 2024 بحسب المناطق، إذ أنها كبيرة في مدنبوردو وروان وتولوز، لكنها اتسمت بالركود في ستراسبورغ وكانت ضئيلة (+4%) في باريسوليل، وفي ليون (+2%).