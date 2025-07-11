الجمعية العمومية الانتخابية لاتحاد الدراجات غداً

كشفت لجنة الانتخابات باتحاد الإمارات للدراجات، برئاسة الدكتور سليم سرور الشامسي وعضوية أحمد سعيد السويدي وزايد العولقي، وبحضور مقرر اللجنة محمد سعد، عن القائمة النهائية للمرشحين للدورة الانتخابية 2025 - 2028، كما تم تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية الانتخابية يوم غد في قاعة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج عند الساعة 11 صباحاً. وجاء في مقدمة القائمة النهائية منصور جمعة بوعصيبة، مرشح نادي شباب الأهلي، على مقعد رئيس مجلس إدارة الاتحاد ولم يشهد تواجد أي مرشح آخر على منصب الرئيس ليحتفظ بوعصيبة بمنصب الرئيس.

كما شهدت القائمة تواجد مرشحة واحدة عن المقعد النسائي وهي خلود جمعة راشد الظاهري عن نادي أبوظبي. وضمت قائمة المرشحين لعضوية مجلس الدكتور ياسر عمر الدوخي ممثل نادي الشارقة، ويوسف محمد ميرزا الحمادي عن نادي أبوظبي، ومبارك محمد أحمد بوعصيبة آل علي عن نادي العربي، وحمد محمد إبراهيم كاسيين مرشح نادي الرمس، إلى جانب عمر محمد أحمد النقبي من نادي خورفكان، ويحيى مطر راشد المهيري من نادي النصر.