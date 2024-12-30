منافسات حلبة UTV في مرعب: أجواء حماسية ومواهب لافتة



شهدت حلبة ليوا UTV ضمن فعاليات مهرجان مرعب الرياضي تحديات مثيرة ومنافسات قوية بين المتسابقين الذين أظهروا مهارات استثنائية في التحكم بالدراجات على المسارات الرملية المليئة بالتحديات وتنوعت المشاركة بين المحترفين المحليين والدوليين والهواة أيضا مما أضفى أجواءً من الحماس والإثارة وحصلت كل مركبة على محاولتين لإحراز الزمن الأفضل، مما أعطى المتسابقين فرصة أكبر لتقديم أفضل ما لديهم على المسار.

في فئة بدون توربو، حلّ المتسابق راشد مبارك القمزي في المركز الأول بزمن قدره «106.230»، يليه حمد خلفان القمزي بزمن «107.400»، فيما جاء محمد جولزار إبراهيم في المركز الثالث بزمن «108.630». أما في فئة توربو، فقد تمكن حمد خلفان القمزي من تصدر القائمة بزمن «107.110»، يليه محمد جولزار إبراهيم بزمن «108.160»، وجاء عبدالعزيز علي البلوشي في المركز الثالث بزمن «110.900»

وكرم الفائزين في الختام محمد المشغوني نائب رئيس مجلس إدارة نادي ليوا الرياضي وحمدان المزروعي مدير عام النادي ووليد ابراهيم رئيس اللجنة المنظمة لسباقات السيارات

وأشاد وليد ابراهيم رئيس اللجنة المنظمة لسباقات السيارات، بالمستويات الرائعة التي قدمها المشاركون، قائلاً: منافسات UTV هذا العام شهدت إثارة كبيرة وأداءً مميزاً يعكس احترافية المتسابقين وروح التحدي التي يتميز بها المهرجان

يُذكر أن هذه المنافسات قدمت منصة للمتسابقين لتحسين أرقامهم وتحقيق أفضل الأزمنة، ما أضفى مزيدًا من الإثارة على أجواء المهرجان، الذي يواصل تقديم المزيد من الفعاليات المثيرة لعشاق المغامرات والرياضات الصحراوية.