28 ميدالية لمنتخب الدراجات بختام "عربية المضمار"

أنهى منتخب الإمارات للدراجات مشاركته في البطولة العربية للمضمار التي اختتمت مساء أمس في القاهرة بتحقيق 28 ميدالية ملونة بواقع 8 ذهبيات، و11 فضية، و9 برونزيات، وسط مشاركة أكثر من 150 لاعبا ولاعبة يمثلون 8 دول عربية.

ونجح المنتخب الوطني، خلال اليوم الأخير من البطولة، في تحقيق 11 ميدالية ملونة بواقع ذهبيتين لمحمد المطيوعي وعبدالله جاسم، في سباقات الأومنيوم والأسكراش، بقيادة من قائد المنتخب الوطني أحمد المنصوري، الذي شارك في السباقين وأحرز برونزيتين.

كما نجح المنتخب في إضافة 4 فضيات عن طريق كل من صفية الصايغ في المطاردة الفردية، وأحمد المنصوري وسيف معيوف بسباق الماديسون للكبار، ويوسف أميري وخالد النعيمي في سباق الماديسون للشباب، فيما أحرز ليوسف أميري فضية في المطاردة الفردية.

وأضافت منتخب الكبار برونزية سباق السرعة الفرقية، وكذلك برونزية السرعة الفرقية للشباب، وبرونزية لزهرة حسين في المطاردة الفردية.

وأكد منصور بوعصيبه رئيس مجلس إدارة اتحاد الدراجات رئيس لجنة المنتخبات، أهمية النتائج التي حققها منتخب الإمارات في البطولة، مشيرا إلى أن كل بطولة عربية يشارك فيها المنتخب يبحث من خلالها عن اكتشاف دراجين جدد يصبحون إضافة للمنتخب في البطولات العربية والقارية المقبلة.