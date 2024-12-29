منتخب الإمارات يرفع رصيده إلى 17 ميدالية ملونة في "عربية المضمار"

حصد المنتخب الوطني للدراجات 8 ميداليات ملونة جديدة في اليوم الثاني من منافسات البطولة العربية للمضمار والتي اختتمت اليوم في القاهرة.

وتمثلت الميداليات الملونة في 4 ذهبيات و3 فضيات وبرونزية واحدة ليصل إجمالي عدد الميداليات في ختام اليوم الثاني من البطولة إلى 17 ميدالية بواقع 6 ذهبيات و7 فضيات و4 برونزيات.

وتفصيلاً، شهد اليوم الثاني من البطولة تألق دراج المنتخب الوطني محمد المطيوعي الذي نجح في إحراز ذهبيتين الأولى في سباق الإقصاء والثانية في المطاردة الفردية للكبار، ليواصل تألقه في البطولة العربية، كما نجح الدراج الشاب يوسف عبدالله أميري في إحراز أول ميدالية ذهبية من نوعها لفئة شباب الإمارات في سباق الأومنيوم الأولمبي، واختتمت مروة كهور، ذهبيات الإمارات في اليوم الثاني بإحراز ذهبية المطاردة الفردية شابات لتزيد حصيلة ذهبيات الإمارات إلى 6 ذهبيات مع ختام اليوم الثاني.

وشهدت البطولة العربية أيضا عودة لاعبة المنتخب هدى حسين، بعد ابتعاد عامين عن اللعبة بسبب المرض الذي منعها عن ممارسة الرياضة وأحرزت ثاني ميدالياتها في البطولة بتحقيق فضية سباق السرعة سيدات، كما أحرز في اليوم الثاني الدراج خالد النعيمي فضية سباق الاسكراش لفئة الشباب، وحقق الدراج علي النصرائي فضية سباق السرعة للشباب، وحققت زهرة حسين برونزية سباق الأومنيوم لفئة سيدات.