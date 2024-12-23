الإمارات تسيطر على المراكز الأولى في «الدراج ريس» بمهرجان ليوا



اختتمت أول من أمس، منافسات سباق الدراجات «دراج ريس»، ضمن مهرجان ليوا الدولي 2025، والتي تضمنت عدة فئات.

وحقق الإماراتي محمد علي عبد الله المركز الأول في فئة «يو تي في» وكالة، بزمن قدره 4.639 ثوانٍ، وجاء مواطنيه عبد العزيز البلوشي في المركز الثاني، وجابر محمد مبارك ثالثاً.

وفي الفئة المفتوحة حل في المركز الأول الإماراتي يعقوب مبارك عبد الله، بزمن قدره 3.225 ثوانٍ، وجاء ثانياً الكويتي ماجد فهد الديحاني، وحل ثالثاً مواطنه مشعل جاسم الفهد.

وفي الفئة المعدلة يو تي في، حل في المركز الأول الإماراتي أحمد النعيمي، بزمن قدره 3.661 ثوانٍ، وحل ثانياً القطري مهنا النعيمي، وثالثاً مواطنه عبد الله صالح السليطي.

وفي فئة البقي، حل في المركز الأول الإماراتي إبراهيم أحمد القبيسي، بزمن قدره 3.666 ثوانٍ، وجاء ثانياً عبد الرحمن النعيمي من قطر، وثالثاً عبد الله السليطي من قطر أيضاً.

وفي فئة «عجلتين» وكالة، حل في المركز الأول الإماراتي محمد الهاملي، بزمن 4.490 ثوانٍ، وثانياً وثالثاً مواطناه سلطان الهاملي ومنصور خلفان المنصوري على الترتيب.

من ناحية أخرى، تستعد منطقة تل مرعب لاستضافة أول أيام سباقات الصقور اليوم، ضمن فئة «ملاك فرخ»، ومن المتوقع أن تشهد الفعالية حضوراً كبيراً من محبي هذه الرياضة التراثية من مختلف أنحاء الدولة.

وتمثل سباقات الصقور واحدة من أبرز المحطات في المهرجان، حيث يتنافس المشاركون على إبراز مهاراتهم واحترافية صقورهم.

ويهدف الحدث إلى تسليط الضوء على رياضة الصقور، كجزء أصيل من التراث الإماراتي، وتعزيز الهوية الثقافية للدولة.

وأكد أحمد برطاع الهاملي عضو اللجنة المنظمة لسباقات الصقور، عضو مجلس إدارة نادي ليوا الرياضي، أن الاستعدادات لانطلاق السباقات قد اكتملت، مشيراً إلى أن هذه الفعالية فرصة لإحياء التراث الإماراتي، وإبراز مهارات الملاك والصقور في أجواء تنافسية راقية.

وأضاف أن السباقات ستنطلق بمشاركة واسعة، حيث وصل عدد الصقور المسجلة في اليوم الأول إلى 200 طير، بما يعكس الاهتمام الكبير الذي تحظى به هذه الرياضة بين الملاك في الإمارات ودول الخليج.