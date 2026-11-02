اتحاد الإمارات للدراجات يضم خمسة دراجين جدد للمنتخب الوطني

أعلن اتحاد الإمارات للدراجات انضمام خمسة درّاجين جدد إلى صفوف المنتخب الوطني، ضمن خططه لتعزيز المنتخبات الوطنية وتوسيع قاعدة اللاعبين، استعداداً للاستحقاقات والبطولات المقبلة. وضمّت القائمة كلاً من: راينهاردت غايسر، وماكسيم أوريخوف، وكيريل ميلر، ونيكولاي أسيموفيتش، وإبراهيم الرفاعي.

وعقد الاتحاد اجتماعاً مع اللاعبين الجدد بحضور منصور بوعصيبة رئيس الاتحاد، ومبارك بوعصيبة عضو مجلس الإدارة، وفاتشيه زادوريان المدير الفني، ومحمد بن شفيع مدير المنتخبات الوطنية، حيث جرى بحث استعداداتهم للمرحلة المقبلة، ومتطلبات انخراطهم في برامج إعداد المنتخب الوطني، بما يعزز جاهزيتهم الفنية والبدنية للمشاركة في الاستحقاقات القادمة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية اتحاد الإمارات للدراجات الهادفة إلى دعم المنتخبات الوطنية بعناصر جديدة، وتعزيز قدراتها التنافسية، ومواصلة تطوير مستوى رياضة الدراجات في الدولة وتعزيز حضورها في مختلف المحافل الرياضية.