الأمانة العامة للاتحاد العربي للدراجات تناقش مستجدات العمل وتستعرض خطط المرحلة المقبلة

عقدت الأمانة العامة للاتحاد العربي للدراجات اجتماعاً بمقر الاتحاد في بالشارقة، بحضور الدكتور ياسر عمر الدوخي، رئيس الاتحاد العربي للدراجات، والدكتور أشرف محمد سيد إمام، الأمين العام، وخليفة علي المزروع، المدير الإداري والمالي، ومحمد فادي هلال كلش، السكرتير التنفيذي، حيث ناقشت الأمانة العامة عدداً من الملفات الإدارية والفنية والمالية، واستعرضت مستجدات العمل والتحضيرات للاستحقاقات والاجتماعات المقبلة، وقدمت عرضاً لرئيس الاتحاد حول أبرز الموضوعات والتقارير المتعلقة بسير العمل.

وتناول الاجتماع تقرير الأمانة العامة حول البطولة العربية للدراجات التي استضافتها الجمهورية العربية السورية عام 2026، وأبرز الجوانب التنظيمية والفنية المتعلقة بها، إلى جانب استعراض التحضيرات لاجتماع مجلس إدارة الاتحاد رقم «02»، والاستعدادات الجارية لعقد اجتماع الجمعية العمومية العادي رقم «42».

كما استعرضت الأمانة العامة مستجدات تجهيز مقر الاتحاد، وبرنامج الدورات والندوات التي ينظمها مركز الدراجة العربية لعام 2026، والرامي إلى تطوير الكوادر الفنية والإدارية وتعزيز فرص التدريب والتأهيل في الدول العربية.

وبحث الاجتماع أوجه التعاون والشراكة مع الجامعة الأمريكية في الإمارات، والبرامج التعليمية والتدريبية المقترحة، والفرص الأكاديمية والتأهيلية التي يمكن توفيرها لمنتسبي رياضة الدراجات، بما يسهم في الارتقاء بمستواهم العلمي والمهني. كما استعرضت الأمانة العامة الموقف المالي للاتحادات الأعضاء، والموقف المالي العام للاتحاد، إلى جانب عدد من المتطلبات والاحتياجات الإدارية والمالية المرتبطة بسير العمل.

من جهته، أعرب رئيس الاتحاد العربي للدراجات عن خالص شكره وتقديره لمجلس الشارقة الرياضي على دعمه المتواصل وتوفيره المقر الجديد للاتحاد في إمارة الشارقة، مثمناً جهود المجلس وحرصه على دعم الاتحادات الرياضية وتوفير البيئة المناسبة لممارسة أعمالها ومواصلة برامجها وأنشطتها.

وأكدت الأمانة العامة أهمية مواصلة التنسيق والمتابعة لمختلف الملفات، والعمل على تهيئة المتطلبات اللازمة لتنفيذ برامج الاتحاد واستحقاقاته المقبلة، بما يسهم في تعزيز العمل المؤسسي وتطوير رياضة الدراجات العربية.