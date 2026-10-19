ماكنولتي يهدي الإمارات للدراجات لقب «فينيتو كلاسيك» ويرفع رصيد الفريق إلى 78 انتصاراً

اختتم فريق الإمارات – إكس آر جي موسم 2026 بتحقيق لقب سباق فينيتو كلاسيك للدراجات الهوائية في إيطاليا، بعد تتويج الأمريكي براندون ماكنولتي بالمركز الأول، فيما حل زميله الفرنسي بافل سيفاكوف ثالثاً، ليرفع الفريق رصيده إلى 78 انتصاراً خلال الموسم، بينما أحرز الأسترالي جاي فاين المركز الثاني في سباق كرونو دي ناسيون بفرنسا.

وحقق ماكنولتي أول انتصار له مرتدياً قميص قوس قزح، منذ تتويجه بطلاً للعالم في سباق الطريق بمدينة مونتريال الشهر الماضي، ليضيف إنجازاً جديداً إلى سجل الفريق في موسم شهد عدداً من التحديات، من بينها حوادث السقوط والإصابات وغياب عدد من الدراجين الأساسيين لفترات مختلفة.

وفرض ماكنولتي تفوقه في سباق فينيتو كلاسيك الذي أقيم بين تشيتاديلا وباسانو ديل غرابا، وشهد صعودات متكررة على طريق “لا تيسا” المرصوف بالحصى، إلى جانب منحدرات حادة ومسارات حصوية في “ديزل فارم”.

واستثمر الدراج الأمريكي قدراته في سباقات الزمن الفردي خلال الكيلومترات الأخيرة، لينهي السباق بزمن بلغ 3 ساعات و32 دقيقة و57 ثانية، متقدماً بفارق دقيقة و6 ثوانٍ عن صاحب المركز الثاني، فيما جاء سيفاكوف ثالثاً بفارق دقيقة و32 ثانية، ليصعد دراجان من فريق الإمارات – إكس آر جي إلى منصة التتويج في آخر سباقات الموسم.

وفي فرنسا، أنهى الأسترالي جاي فاين موسمه بإحراز المركز الثاني في سباق كرونو دي ناسيون، أحد أبرز سباقات الزمن الفردي، بعد أداء قوي على مسار بلغ طوله 45.4 كيلومتر حول مدينة ليه هيربييه.

وحل فاين بفارق دقيقتين و11 ثانية خلف البلجيكي ريمكو إيفينيبول، بطل العالم الحالي لسباقات الزمن الفردي ودراج فريق ريد بُل – بورا – هانسغروهي، فيما جاء السويسري ستيفان كونغ، دراج فريق تودور برو سايكلينغ، ثالثاً بفارق دقيقتين و28 ثانية.

وسجل إيفينيبول زمناً قدره 49 دقيقة و53.68 ثانية، فيما حقق فاين المركز الثاني للمرة الثالثة توالياً في السباق، ليؤكد مكانته بين أبرز المتخصصين في سباقات الزمن الفردي، ويختتم فريق الإمارات – إكس آر جي موسمه بنتائج مميزة على المستويين الفردي والجماعي.