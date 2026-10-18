شباب الأهلي وأبوظبي يتصدران سباق دوري الطريق للدراجات في شاطئ الممزر

تصدر ناديا شباب الأهلي وأبوظبي للدراجات منافسات دوري الطريق الفردي العام للدراجات، التي نظمها اتحاد الإمارات للدراجات، اليوم الأحد، في منطقة شاطئ الممزر بدبي، بمشاركة 64 دراجاً في فئتي الكبار وتحت 23 سنة، تنافسوا على مسافة 86 كيلومتراً، وسط مستويات فنية مميزة ومنافسة قوية على المراكز الأولى.

نجح دراج شباب الأهلي رينهاردت جايسر في انتزاع المركز الأول لفئة الكبار، متفوقاً على كيريل ميلر، دراج إقامة دبي، الذي حل في المركز الثاني، فيما أكمل أنزي راوبر، دراج شباب الأهلي، منصة التتويج بحصوله على المركز الثالث، ليؤكد الفريق حضوره القوي بحصد مركزين من المراكز الثلاثة الأولى.

في منافسات فئة تحت 23 سنة، فرض نادي أبوظبي للدراجات تفوقه بعدما حصد المركزين الأول والثاني، حيث توج نيكولاي اسيموفيتش بالمركز الأول، وجاء زميله حارب المرزوقي في المركز الثاني، بينما احتل محمد العليلي، دراج شباب الأهلي، المركز الثالث.

شهد المنافسات منصور بوعصيبة، رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للدراجات، ويوسف ميرزا، نائب رئيس مجلس الإدارة، وعمر النقبي، الأمين العام، ويحيى المهيري، عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الحكام، الذين تولوا تتويج الفائزين بالمراكز الأولى في الفئتين.

تندرج منافسات دوري الطريق الفردي العام ضمن أجندة الموسم الرياضي 2026-2027، في إطار حرص اتحاد الإمارات للدراجات على تعزيز التنافس بين الأندية، وتطوير المستويات الفنية للدراجين، وإتاحة الفرصة أمام العناصر الشابة للاحتكاك واكتساب الخبرات استعداداً للاستحقاقات المقبلة.