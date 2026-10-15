لارا جيليسبي، لاعبة الإمارات للدراجات للسيدات تحرز فضية بطولة العالم للمضمار

أحرزت الأيرلندية لارا جيليسبي، لاعبة فريق الإمارات للدراجات الهوائية للسيدات الميدالية الفضية في سباق سكراتش، ضمن منافسات بطولة العالم للدراجات على المضمار المقامة حاليا في شنغهاي بالصين. وجاءت جيليسبي، بقميص منتخب بلادها في المركز الثاني بعد منافسة قوية مع الهولندية لورينا فيبيس، التي حسمت الميدالية الذهبية بفارق ضئيل في الأمتار الأخيرة.

وقالت جيليسبي عقب التتويج: سباق الاسكراتش ليس المفضل لدي، وكان شاقاً للغاية، وبذلت كل ما لدي، لذلك أنا سعيدة بالفوز بالميدالية الفضية والوقوف على منصة التتويج، وأتطلع للمزيد في الفترة المقبلة.