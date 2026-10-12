«الإمارات للدراجات» يعلن تشكيلته لطواف قوانغشي في ختام موسم جولة العالم

يختتم فريق الإمارات إكس آر جي للدراجات الهوائية غداً مشاركاته في جولة العالم للمحترفين 2026، بخوض منافسات النسخة السابعة من طواف قوانغشي الصيني، الذي ينطلق بمشاركة نخبة من أبرز دراجي العالم، يتقدمهم الكولومبي سيباستيان مولانو والإكوادوري جوناثان نارفيز.

وأعلن الفريق تشكيلته المشاركة في الطواف، التي تشهد عودة الإسباني مارك سولير إلى المنافسات بعد غياب منذ مشاركته في طواف إيطاليا خلال مايو الماضي بسبب الإصابة، إلى جانب الظهور الأول لزميله البلجيكي فلوريان فيرميرش في السباق.

وتضم القائمة أيضا البرتغالي روي أوليفيرا، الذي سيتولى مساندة مولانو في مراحل السرعة، إلى جانب نارفيز، صاحب المركز الثالث في نسخة العام الماضي، والبلجيكي رون هيرغودتس، والدنماركي يوليوس يوهانسن.

ويخوض مولانو طواف قوانغشي للمرة الأخيرة بقميص فريق الإمارات إكس آر جي، بعد ثمانية مواسم حقق خلالها 20 انتصاراً، قبل انتقاله إلى فريق آخر خلال فترة الانتقالات المقبلة.