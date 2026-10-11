تتويج أبطال تحدي مليحة للدراجات الجبلية

توج مجلس الشارقة الرياضي اليوم الأحد الفائزين بتحدي مليحة لللدراجات الجبلية، الذي نظمه بالتعاون مع منتزه مليحة الوطني وعدد من الجهات الراعية والداعمة، وتوفرت للفعالية كل أسباب النجاح بفضل المنافسة القوية والحماس خلال المشاركة بفئات السباق المختلفة وهي: الدراجات الكهربائية والجبلية والهوائية بجانب سباق الأطفال.

حضر الفعالية وشارك في التتويج حمد تميم الكتبي عضو مجلس إدارة نادي مليحة الثقافي الرياضي وزكية سهيل المشرخ مدير إدارة الفعاليات الرياضية والمجتمعية بالإنابة وإبراهيم سيف بن غافان رئيس قسم تنظيم وإدارة الفعاليات الرياضية وحمد عبدالكريم ممثل مؤسسة الشارقة للإنتاج الزراعي والحيواني «إكتفاء»، وفيما يلي نتائج الفئات الأربع:

الدراجات الكهربائية «ام تي بي» للرجال مواطنين: الأول سلطان الخردي، والثاني علي بن حرمل، والثالث محمد البلوشي، وللمواطنات الأولى نورا الغفلي، والثانية مريم فهد، والثالثة عبير النقبي، وللفئة المفتوحة رجال: الأول ألفاردو جاليندو، والثاني ميخائيل تولايكين، والثالث إد فيرن، ولفئة السيدات: الأولى جلاديس أنديل، والثانية هيلدا ألين، والثالثة ماري جريس

الدراجات الجبلية «الفات بايك» المفتوحة للرجال: الأول ايسعيد أبيلواش، والثاني بيل إينلي، والثالث ماريون ميندورا، وفازت بسباق السيدات ماري إينلي.

⁠الدراجات الهوائية «اي بايك» لمسافة 20 كلم للرجال: الأول طارق محمد، والثاني منصور الهيلي، والمركز الثالث الشيخ سلطان بن خالد القاسمي، ولفئة السيدات الأولى إيريكا برايكو، والثانية موزا المهيري.

⁠دراجات الأطفال للأولاد: الأول مارتن نيكولينكو، والثاني إغنييل زيوس، والثالث هانتر إينلي.