14 ذهبية تتوج مشاركة الإمارات في البطولة العربية للدراجات بسوريا

اختتم منتخب الإمارات للدراجات مشاركته في البطولة العربية بسوريا بحصاد مميز، بعدما أضاف ثماني ميداليات جديدة في اليوم الأخير، بواقع خمس ذهبيات وفضيتين وبرونزية، ليرفع إجمالي رصيده في البطولة إلى 25 ميدالية ملونة، بواقع 14 ذهبية و8 فضيات و3 برونزيات.

شهد ختام منافسات البطولة حضور الدكتور ياسر الدوخي، رئيس الاتحاد العربي للدراجات، والمهندس منصور بوعصيبة، رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للدراجات، ومحمد بن شفيع، مدير المنتخبات الوطنية، إلى جانب الجهازين الفني والإداري للمنتخب، بقيادة فاتشيه زادوريان، المدير الفني للاتحاد، وعلي الحساني، مدرب المنتخب، وربا حيلاني، مدربة منتخب السيدات.

جاء ختام المشاركة الإماراتية قوياً في منافسات الفردي العام للرجال والسيدات، إلى جانب فئتي تحت 23 سنة وترتيب الفرق، ليواصل دراجو الإمارات حضورهم على منصات التتويج حتى اليوم الأخير.

توّج عبدالله جاسم بلقب بطل العرب في سباق الفردي العام للرجال، بعدما أحرز المركز الأول والميدالية الذهبية، فيما حل زميله يوسف أميري في المركز الثاني ونال الميدالية الفضية، كما حصد منتخب الإمارات المركز الأول وذهبية ترتيب الفرق للرجال. وأضاف يوسف أميري ذهبية أخرى إلى رصيد المنتخب، بعدما أحرز المركز الأول وتوّج بطلاً للعرب في فئة الرجال تحت 23 سنة.

وفي منافسات السيدات، واصلت صفية الصايغ تألقها، وتوّجت بلقب بطلة العرب في الفردي العام، بعد إحراز المركز الأول والميدالية الذهبية، فيما جاءت زهرة حسين في المركز الثاني لتحصد الميدالية الفضية.

كما حصد منتخب الإمارات للسيدات المركز الأول وذهبية ترتيب الفرق، بينما أضافت مروة سلمان الميدالية البرونزية بعد حصولها على المركز الثالث في منافسات السيدات تحت 23 سنة.

وكان منتخب الإمارات قد رفع رصيده عقب منافسات اليوم السادس إلى 17 ميدالية، بواقع 9 ذهبيات و6 فضيات وبرونزيتين، بعدما أضاف سبع ميداليات في ذلك اليوم، من بينها ثلاث ذهبيات.

وشهد اليوم السادس تتويج عبدالله جاسم بذهبية الفردي ضد الساعة للرجال، وصفية الصايغ بذهبية الفردي ضد الساعة للسيدات، ومروة سلمان بذهبية السيدات تحت 23 سنة، إلى جانب فضيتي يوسف أميري وزهرة حسين، وبرونزيتي عبدالله الحمادي ومحمد العليلي.

وبإضافة ميداليات اليوم الأخير الثماني، أنهى منتخب الإمارات مشاركته في البطولة العربية برصيد 25 ميدالية، بواقع 14 ذهبية و8 فضيات و3 برونزيات، في حصيلة تعكس الحضور القوي للدراجات الإماراتية في مختلف الفئات ومنافسات الرجال والسيدات.