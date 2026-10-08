3 ميداليات جديدة لمنتخب الدراجات في البطولة العربية بسوريا

أضاف منتخب الإمارات للدراجات ثلاث ميداليات جديدة، بواقع ذهبيتين وفضية، إلى رصيده في البطولة العربية للدراجات المقامة في سوريا، مواصلًا حضوره القوي على منصات التتويج في منافسات البطولة، بعدما نجح أبطال الإمارات في تحقيق نتائج مميزة في سباقات الشباب والفرق المختلطة.

توج منتخب الإمارات بذهبية سباق الفرق المختلط، بمشاركة عبدالله جاسم وراشد البلوشي وصفية الصايغ وزهرة حسين، بعد أداء قوي مكّن الرباعي الإماراتي من حسم المركز الأول وإضافة ميدالية ذهبية جديدة إلى رصيد المنتخب.

في منافسات فئة الشباب، واصل سيف الغاوي نتائجه المميزة في البطولة، بعدما أحرز فضية سباق الفردي العام، ليضيف ميدالية جديدة إلى رصيده الشخصي وإلى حصيلة المنتخب، بعدما سبق له الصعود إلى منصة التتويج في سباق الفردي ضد الساعة.

لم تتوقف إنجازات الإمارات عند فضية الفردي، إذ نجح منتخب الشباب في حصد ذهبية ترتيب الفرق لفئة الشباب في السباق ذاته، ليخرج المنتخب من المنافسات بثلاث ميداليات جديدة تؤكد تفوقه وحضوره في أكثر من فئة وسباق.

قام بتتويج الأبطال الدكتور ياسر الدوخي، رئيس الاتحاد العربي للدراجات، بحضور داتو أمارجيت سينغ جيل، رئيس الاتحاد الآسيوي للدراجات.

كان منتخب الإمارات قد حصد خلال المنافسات السابقة خمس ميداليات، بواقع ذهبيتين وثلاث فضيات، من خلال سباقات الفردي ضد الساعة والفرق ضد الساعة لفئتي الشباب والناشئين، قبل أن يواصل إضافة المزيد من الميداليات في المنافسات الأخيرة.

بإضافة الذهبيتين والفضية الجديدتين، ارتفع إجمالي حصيلة منتخب الإمارات في البطولة العربية إلى 8 ميداليات، بواقع 4 ذهبيات و4 فضيات، في حصيلة تعكس المستوى المميز الذي يقدمه أبطال الإمارات مع استمرار منافسات البطولة في سوريا.