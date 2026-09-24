«الإمارات للدراجات» يحتفظ بصدارة سباق «كرو ريس»

احتفظ الكولومبي سيباستيان مولانو، دراج فريق الإمارات إكس آر جي للدراجات الهوائية، بالقميص الأحمر لمتصدر الترتيب العام لسباق «كرو ريس» للدراجات الهوائية، المقام في كرواتيا بعدما حل ثالثاً في المرحلة الثانية التي أقيمت أمس لمسافة 114.5 كيلومتراً، وانطلقت من بيوغراد نا مورو إلى نوفاليا.

وشهدت المرحلة الثانية، التي اتسمت بالسرعة وقصر المسافة، فوز الدنماركي كارل-فريدريك بيفورت، دراج فريق أونو إكس موبيليتي، بالمركز الأول، متقدماً على نيكولاس غويوكوفيتش من فريق بوغي تيم غوستو ليوبليانا، فيما جاء مولانو ثالثاً.

ونجح مولانو في الحفاظ على موقع جيد مع انطلاق الاسبرينت النهائي، ليبقى في صدارة الترتيب العام والقميص الأحمر بعد مرحلتين.