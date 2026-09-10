انطلاقة طواف الإمارات «للرجال السيدات 2027» 3 فبراير





أعلن مجلس أبوظبي الرياضي، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، وبدعم من مجموعة موانئ أبوظبي، عن موعدَي النسخة الخامسة من طواف الإمارات للسيدات، التي تقام خلال الفترة من 3 إلى 6 فبراير 2027، تليها منافسات النسخة التاسعة من طواف الإمارات للرجال، خلال الفترة من 15 إلى 21 فبراير 2027.



ويستقطب الحدثان المرموقان، المدرجان ضمن أجندة الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، نخبة من أبرز الدراجات والدراجين على مستوى العالم إلى دولة الإمارات مجدداً، في نسختين جديدتين تعدان بمنافسات قوية ومثيرة، بما يعزز مكانة الدولة وجهةً رائدة لاستضافة كبرى منافسات الدراجات الهوائية العالمية، ويسلط الضوء على تنوع طبيعتها وثقافتها، إلى جانب بنيتها التحتية المتطورة عالمية المستوى لرياضة الدراجات الهوائية.



واستناداً إلى إرثه المتنامي، يواصل طواف الإمارات إحداث أثر يتجاوز حدود الرياضة الاحترافية، من خلال مساهمته في دعم قطاعي الرياضة والسياحة، وتطوير رياضة الدراجات الهوائية للسيدات، وتعزيز مشاركة الشباب وأفراد المجتمع، ودعم الاستدامة، إلى جانب مواصلة مسيرة دولة الإمارات نحو استضافة بطولة العالم للدراجات الهوائية على الطريق – أبوظبي 2028.



وتواصل مجموعة موانئ أبوظبي دورها شريكاً مقدماً لكل من طواف الإمارات للرجال وطواف الإمارات للسيدات في عام 2027، امتداداً للشراكة الناجحة التي انطلقت في عام 2026. ويعكس استمرار هذه الشراكة الالتزام المشترك بتحقيق أثر مستدام، وتعزيز المشاركة المجتمعية والفخر الوطني، وترسيخ مكانة دولة الإمارات وجهةً عالمية رائدة للرياضة والسياحة والأعمال.



وقال عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: «يؤكد تنظيم طواف الإمارات للسيدات وطواف الإمارات للرجال 2027، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، مجدداً المكانة المتميزة التي وصلت إليها دولة الإمارات على الساحة الرياضية العالمية، ويعكس الثقة الكبيرة التي تحظى بها في استضافة الفعاليات الرياضية الكبرى. ويشكل الطوافان محطتين بارزتين على أجندة الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، ويجسدان ريادة الدولة في دعم رياضة الدراجات الهوائية وتطويرها على المستويين الاحترافي والمجتمعي».



وأضاف العواني: «يعكس النجاح المتواصل لطواف الإمارات للسيدات وطواف الإمارات للرجال التزام مجلس أبوظبي الرياضي بترسيخ رياضة الدراجات الهوائية جزءاً أساسياً من نمط الحياة الصحي في المجتمع، إلى جانب تعزيز قطاعي الرياضة والسياحة، وإبراز ما تتمتع به دولة الإمارات من تنوع وجمال طبيعي. ونتطلع إلى الترحيب بنخبة دراجي ودراجات العالم في نسختي عام 2027، ومواصلة مسيرة دولة الإمارات نحو المزيد من التميز والإنجاز الرياضي».